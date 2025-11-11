Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़BJP MLA granted bail in sexual harassment case
भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में मिली जमानत, गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में मिली जमानत, गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के चंबा कोर्ट ने मंगलवार को एक भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया।

Tue, 11 Nov 2025 09:01 PMRatan Gupta शिमला, पीटीआई
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के चंबा कोर्ट ने मंगलवार को एक भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने पुलिस को 22 नवंबर तक चुराह के विधायक हंस राज को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हंस राज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब उनके खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न और भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया था।

एक महिला ने 7 नवंबर को अपनी शिकायत में विधायक पर आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, तब विधायक ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। विधायक के वकील ने महिला के बयान में विरोधाभास का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने 2024 में भी अलग-अलग आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी।

वकील ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और विधायक की छवि खराब करने के लिए है। पिछले साल की अपनी शिकायत में, अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ने विधायक पर उसे अश्लील मैसेज भेजने और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगने का आरोप लगाया था।

जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। यह मामला इस साल 2 नवंबर को फिर से तब गरमाया जब महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके विधायक पर उसके परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया। उसने सरकारी अधिकारियों पर अपने पिता को परेशान करने का आरोप लगाया, और विधायक के साथियों पर भी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Himachal Pradesh News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।