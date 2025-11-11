भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में मिली जमानत, गिरफ्तार न करने का दिया आदेश
हिमाचल प्रदेश के चंबा कोर्ट ने मंगलवार को एक भाजपा विधायक को यौन शोषण मामले में अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने पुलिस को 22 नवंबर तक चुराह के विधायक हंस राज को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है।
हंस राज ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब उनके खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न और भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया था।
एक महिला ने 7 नवंबर को अपनी शिकायत में विधायक पर आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, तब विधायक ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। विधायक के वकील ने महिला के बयान में विरोधाभास का आरोप लगाया और दावा किया कि उसने 2024 में भी अलग-अलग आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी।
वकील ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और विधायक की छवि खराब करने के लिए है। पिछले साल की अपनी शिकायत में, अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ने विधायक पर उसे अश्लील मैसेज भेजने और उसकी न्यूड तस्वीरें मांगने का आरोप लगाया था।
जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। यह मामला इस साल 2 नवंबर को फिर से तब गरमाया जब महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके विधायक पर उसके परिवार को धमकी देने का आरोप लगाया। उसने सरकारी अधिकारियों पर अपने पिता को परेशान करने का आरोप लगाया, और विधायक के साथियों पर भी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
