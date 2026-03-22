सिरमौर में मिला 'पाकिस्तानी' गुब्बारा, लिखा हुआ था PIA; जांच के बाद पुलिस ने क्या कहा?
गुब्बारे को सबसे पहले स्थानीय निवासी लोकेंद्र ठाकुर और उनकी पत्नी ने उस समय देखा जब वे खेतों की ओर जा रहे थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एक टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।
सिरमौर जिले में नाहन के राजगढ़ उपमंडल के बखोग गांव में पाकिस्तान से जुड़े निशान वाला गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। सफेद और हरे रंग के इस गुब्बारे में 'PIA' लिखा हुआ था। गुब्बारा मिलने की खबर गांव के निवासियों में तेजी से फैली और भीड़ जुटने लगी। इस दौरान लोगों ने तरह-तरह की आशंकाएं जताई।
गुब्बारे को सबसे पहले स्थानीय निवासी लोकेंद्र ठाकुर और उनकी पत्नी ने उस समय देखा जब वे खेतों की ओर जा रहे थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एक टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के बाद, पुलिस ने गुब्बारे को एक साधारण खिलौना बताया और किसी भी सुरक्षा खतरे की संभावना से इनकार किया।
जांच के बाद पुलिस ने ये बताया
राजगढ़ डीएसपी विद्याचंद नेगी बताया कि प्रथम दृष्टया, गुब्बारा संदिग्ध नजर नहीं आ रहा और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि अगर उन्हें कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
तेज हवाओं ने हिमाचल तक पहुंचाया?
इससे पहले ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भी इस तरह के गुब्बारे देखे जा चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के गुब्बारे को भारत-पाकिस्तान सीमा के आसपास अक्सर देखा जाता है, विशेषकर जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में प्रचार करने, धार्मिक संदेश देने और मनोरंजन के लिए छोड़ा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में तेज हवाएं चल रही हैं, यह संभावना है कि गुब्बारा तेज हवाओं के वजह से लंबी दूरी तय करके हिमाचल के इस गांव तक पहुंचा गया हो।
8 दिसंबर में उना के ततेहरा गांव में मिले थे गुब्बारे
आपको बता दें कि 8 दिसंबर में उना के ततेहरा गांव में 'I Love Pakistan' लिखे तीन गुब्बारे मिले थे। ये गुब्बारे एयरप्लेन आकार के थे। गुब्बारे कहां से आए इसका पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना से भी मदद ली गई थी। इन गुब्बारों के अंदर किसी भी तरह की संदिग्ध डिवाइस, गैजेट, सर्विलांस डिवाइस, ट्रैकर या कोई अन्य सामग्री नहीं मिली थी। इसके साथ ही उन राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया गया था जो कि पाकिस्तानी की सीमा से सटे हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।