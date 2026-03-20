इतिहास को रखें याद और भविष्य की करें बात; भारत के खोये हिस्सों पर बोले आशुतोष भटनागर
भारत का मूल स्वभाव संघर्ष का नहीं है, किंतु जब जरूरी हो तो वह करना होगा। भारत विभाजन के कारण जम्मू-कश्मीर के छिने हुए हिस्सों को वापस पाने को लेकर ये बातें जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर ने कहीं।
भारत का मूल स्वभाव संघर्ष का नहीं है, किंतु जब जरूरी हो तो वह करना होगा। भारत विभाजन के कारण जम्मू-कश्मीर के छिने हुए हिस्सों को वापस पाने को लेकर ये बातें जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक आशुतोष भटनागर ने कहीं। दिल्ली से आए वक्ता ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित संगोष्ठी में जम्मू-कश्मीर और विभाजन से जुड़े कई विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब हम भूगोल की बात करते हैं तो उससे रिश्ता भी याद रखना होगा। क्या हम जानते हैं कि हिंदुकुश पर्वत या फिर शिवालिक से हमारा क्या रिश्ता है। यदि हम कब्जा हुए क्षेत्रों को वापस पाना चाहते हैं तो वहां के लोग भी हमारे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि भारत विभाजन नहीं होता तो क्या ये लोग हमारे साथ नहीं होते। आशुतोष भटनागर ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो फिर हमें अखंड भारत की बात क्यों करनी है। अखंड भारत तो उसके लोगों के साथ ही बनेगा। यही नहीं उन्होंने कहा कि भारत की बात पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरा सांस्कृतिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि समाज सब जगह एक सा नहीं है। कश्मीर में भी ऐसा नहीं है। यह समझ कर हम बात करेंगे, तभी विषय की सही समझ विकसित होगी। यही नहीं उन्होंने कहा कि इतिहास को समझने की जरूरत है, लेकिन उसमें जीने से भी काम नहीं चलेगा। इतिहास से सबक लेते हुए भविष्य की राह तय करनी होगी।
उन्होंने कहा कि हमने भारत के खोये हिस्सों को राष्ट्र के रूप में याद करने के लिए मेहनत की है। दुनिया में बहुत लोग नहीं चाहते कि हम इन्हें याद करें। उन्होंने कहा कि जब हम भूगोल की बात करते हैं तो उससे रिश्ता भी याद रखना होगा। क्या हम जानते हैं कि हिंदुकुश पर्वत या फिर शिवालिक से हमारा क्या रिश्ता है। यदि हम कब्जा हुए क्षेत्रों को वापस पाना चाहते हैं तो वहां के लोग भी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भारत विभाजन नहीं होता तो क्या ये लोग हमारे साथ नहीं होते। आशुतोष भटनागर ने कहा कि यदि ऐसा ही है तो फिर हमें अखंड भारत की बात क्यों करनी है। अखंड भारत तो उसके लोगों के साथ ही बनेगा। यही नहीं उन्होंने कहा कि भारत की बात पाकिस्तान और बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरा सांस्कृतिक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि समाज सब जगह एक सा नहीं है। कश्मीर में भी ऐसा नहीं है। यह समझ कर हम बात करेंगे, तभी विषय की सही समझ विकसित होगी।
इंडिया फाउंडेशन के निदेशक कैप्टन आलोक बंसल ने भारत के उन हिस्सों को वापस लिए जाने की जटिलता पर भी बात की, जो अब पाकिस्तान अथवा चीन के नियंत्रण में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमें इन क्षेत्रों को वापस पाना है तो वहां के निवासियों के बारे में हमें जानना होगा। हम यदि गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद अथवा गिलगित के लिए कुछ करेंगे, तभी वहां के लोग हमारे से जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके बिना यह संभव नहीं है। वहीं दिल्ली स्थित जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के सचिव रंजन चौहान ने जम्मू-कश्मीर के विषय को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत बताई। उनका कहना था कि यदि भारत के पास सैन्य शक्ति है तो सॉफ्ट पावर भी है, जो बेहद अहम है।
दो दिवसीय सेमिनार के अंतिम दिवस में कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर मलकीत सिंह ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। प्रोफेसर मलकीत सिंह ने कहा कि भारत की सीमाएं बहुत विस्तृत रही हैं। हमें इसे समझने की जरूरत है। वह क्षेत्र जो हमारे पास नहीं है, उसे कैसे सांस्कृतिक ढंग से जोड़ा जा सकता है। इस संबंध में विचार करने की जरूरत है। उन्होंने सेमिनार का नाम 'रीविजिटिंग: पार्टिशन एंड द ऑक्युपाइड टेरिटरिज ऑफ भारत' रखे जाने के विषय में भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत में जम्मू-कश्मीर का संकट विभाजन के कारण ही खड़ा हुआ। इसके अलावा भी कई राज्य इस संकट से प्रभावित हुए। इसलिए विभाजन को भी इससे जोड़ा गया है।
'कश्मीर को सिर्फ कुछ दशकों के आलोक में नहीं देख सकते'
वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जयप्रकाश सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विषय एक लंबे टाइमफ्रेम वाला है। इसके संबंध में सिर्फ 50 या 60 वर्षों क आधार पर बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि यह विषय राजनीतिक है तो वहीं सभ्यतागत और सांस्कृतिक विषय भी इससे जुड़े हैं। इन सभी का अध्ययन करने के बाद ही एक समग्र तस्वीर बनती है। जम्मू-कश्मीर और उसके पूरे क्षेत्र को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है।
अधिकृत क्षेत्रों के भारत केंद्रित नामकरण पर भी चर्चा
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मूल उद्देश्य भारत के विभाजन से उत्पन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों, पाकिस्तान एवं चीन द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके), पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख क्षेत्र (पीओटीएल) तथा चीन अधिकृत लद्दाख क्षेत्र (सीओटीएल) के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संवैधानिक एवं भू-रणनीतिक आयामों का बहुआयामी विश्लेषण करना तथा समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की नीति, दृष्टिकोण एवं संभावित समाधान की दिशा पर गहन विमर्श करना रहा।
सेमिनार में कुल 9 सत्रों में प्रस्तुत हुए 30 शोध पत्र
दो दिवसीय इस संगोष्ठी में कुल 9 सत्रों में 30 शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसने विभाजन एवं अधिग्रहित क्षेत्रों से जुड़े विविध आयामों पर राष्ट्रीय स्तर पर सार्थक विमर्श को नई दिशा प्रदान की। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली के सचिव रंजन चौहान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जतिंदर गर्ग, समाज विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. चंद्रदीप सिंह, कश्मीर अध्ययन केन्द्र के निदेशक प्रो. मलकीत सिंह, कश्मीर अध्ययन केंद्र के सहायक आचार्य जयप्रकाश सिंह, अजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, संकाय-सदस्य, शोधार्थी और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
सेमिनार में प्रस्तुत शोध पत्रों की विषयवस्तु की हुई सराहना
समापन समारोह के मुख्य वक्ता आशुतोष भटनागर ने विश्वविद्यालय के कश्मीर अध्ययन केंद्र के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केंद्र लगातार अच्छे प्रयास कर रहा है और इस बार सेमिनार में जो शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, वे सामग्री की दृष्टि से काफी उत्कृष्ट रहे हैं। आशुतोष भटनागर ने कहा कि अनुभव बढ़ने के साथ ही केंद्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसने यदि विस्तार किया है तो ऊंचाई भी हासिल की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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