पत्नी-गर्लफ्रेंड का वफादार नहीं हो सकता फौजी; ऐसा कह फंसीं इशिता पुंडीर
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इशिता के खिलाफ शिकायत की गई है। इशिता का वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और हिमाचल प्रदेश पुलिस से ऐक्शन की मांग की है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर फौजियों पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिर गईं हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इशिता के खिलाफ शिकायत की गई है। इशिता का वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और हिमाचल प्रदेश पुलिस से ऐक्शन की मांग की है। इशिता का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वह कहती हैं कि फौजी अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के लिए वफादार नहीं होते हैं। लाइव हिन्दुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
इशिता पुंडीर को वायरल वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि फौजी देश के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन लड़कियों के प्रति नहीं। वह कहती हैं, 'एक फौजी बंदा देश के लिए, धरती माता के लिए इतना वफादार होता है... इतना वफादार होता है कि कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक फौजी बंदा कभी भी अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के लिए वफादार नहीं रह सकता। मैंने ये केस इतने ज्यादा सुन लिए, इतने सुन लिए... और इस बात से लड़कियां भी सहमत होंगी। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, 90 फीसदी लड़कें ऐसे होंगे, उनकी चार-पांच लड़कियां होती ही हैं, यह सच्चाई है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है लेकिन मुझे इतना अनुभव है फौजी बंदे का कि हो ही नहीं सकता कि वह वफादार हो ही नहीं सकता लड़की के लिए। वह देश भक्त होगा, अपनी धरती माता के लिए वफादार हो सकता है, लड़की के लिए नहीं। जब वे छुट्टी आते हैं, उनकी पांच-पांच बंदियां होती हैं।'
कांग्रेस नेता ने भी दी शिकायत
वीडियो वायरल होने के बाद कई आम लोगों, पूर्व फौजियों और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाराजगी जाहिर की और सिरमौर पुलिस से ऐक्शन की मांग भी की। इशिता पुंडीर के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतें पुलिस में करवाई गई हैं। एक शिकायत पूर्व सैनिकों ने और दूसरी कांग्रेस नेता यदुपति ठाकुर की तरफ की गई है। हालांकि, पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है। ममता भारद्वाज नाम की एक यूजर ने लिखा, 'सैनिक हमारे गौरव हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं।'मनमोहन सिंह नाम के एक अन्य यूजर ने कहा कि यह कॉमेंट सैनिकों के सम्मान के खिलाफ है और वह एफआईआर दर्ज कराएंगे। राजगढ़ में सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पुलिस को शिकायत दी।
पुलिस ने कहा- जांच के बाद कार्रवाई
द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिरमौर के एसपी निश्चिंत नेगी ने कहा, 'इशिता पुंडीर के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और इसकी जांच की जा रही है। कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी।' इशिता को फेसबुक पर 35 लाख से अधिक और इंस्टाग्राम पर करीब 11 लाख लोग फॉलो करते हैं। वह अपने व्लॉग में पहाड़ी जीवन को दिखाती हैं। वह सिरमौर जिले की रहने वाली हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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