धमाका हुआ और मलबे में समा गई बस; प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी, हिमाचल बस हादसे की कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50 हजार रुपए की रकम देने की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम हुए दर्दनाक बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक यात्री बस भूस्खलन की चपेट में आ गई। इस भीषण दुर्घटना की जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसका घर घटनास्थल से महज 300 मीटर की दूरी पर है। उसने बताया कि एक जोरदार धमाके की आवाज सुनने के बाद वह अन्य गांव के अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और सबसे पहले उन्होंने एक बच्चे को मलबे से जीवित हालत में निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया।

इसके बाद उस ग्रामीण ने आगे कहा, 'फिर हमने पुलिस-प्रशासन को सूचना दी और जेसीबी वालों से सम्पर्क किया। उन सबके आने से तक हम दो डेड बॉडीज को बाहर निकाल चुके थे। पहाड़ी से पिछले कई दिनों से मिट्टी खिसक रही थी। हमने अधिकारियों को इस बारे में सूचना भी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद ग्रामीण प्रशासन और सरकार को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।'

आगे उस प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि 'ये सरकारों की नाकामियों की वजह से आज यह दुख आम जनता और समाज को भोगना पड़ रहा है। सरकार को पहले से पता है कि यहां पर यह चीज होने वाली है। हमने बार-बार प्रशासन को जेई और एसडीओ को बताया था। लेकिन उन्होंने इसमें जरा भी रुचि नहीं दिखाई। इन हादसों में ज्यादातर गरीब या मजदूर लोग, बसों में चढ़ने वाले लोग ही मारे जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं से बहुत दुख होता है।'

यह दुर्घटना झंडूता उपमंडल के बरठीं क्षेत्र में भल्लू पुल के समीप एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से हुई। भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ी से मलबा और बड़े-बड़े पत्थर बस पर आ गिरे, जिससे पूरी बस मलबे में दब गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट के वक्त बस में करीब 17-18 लोग सवार थे।

रेस्क्यू में लगी टीमें अब भी मलबा हटाने में जुटी हैं, हालांकि प्रशासन ने कहा है कि अब और हताहत बढ़ने की आशंका नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख की अनुग्रह राशि और घायलों को 50 हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की है।

बता दें कि बीते दो दिन से बिलासपुर व आसपास के क्षेत्रों में लगातार भारी वर्षा हो रही थी। भूस्खलन के लिए भी इसी हादसे को मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून के दौरान औसत से ज्यादा बारिश हुई है और दर्जनों स्थानों पर भू-स्खलन ने तबाही मचाई है। मॉनसून भले ही अब विदा हो रहा है, लेकिन धरती अभी भी भीगी हुई है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं थम नहीं रही हैं।

ऐसे हादसे हिमाचल में नए नहीं हैं। इससे पहले भी राज्य में चलती बसों पर पहाड़ दरकने के दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। कुछ साल पहले किन्नौर जिले के निगुलसरी और मंडी जिले के कोटरूपी में हुए हादसों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। दोनों हादसों में एचआरटीसी की बसें पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आई थीं और किसी भी यात्री की जान नहीं बची थी। दोनों घटनाओं में दर्जनों लोग मौत के मुंह में समा गए थे।

बिलासपुर का यह हादसा भी उसी त्रासदी की याद ताजा कर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार भल्लू पुल के समीप यह पहाड़ी पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। बरसात में लगातार पानी के रिसाव से मिट्टी ढीली पड़ गई और मंगलवार को जब बस वहां से गुजरी, तभी यह पहाड़ी दरक गई। भारी मात्रा में गिरे पत्थरों और मलबे ने बस को पल भर में निगल लिया।