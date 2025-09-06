हिमाचल में दर्दनाक हादसा, 200 फुट गहरी खाई में गिरी एंबुलेंस; 3 की मौत

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला से पंजाब के लुधियाना स्थित एक अस्पताल के लिए मरीज को ले जा रही एंबुलेंस शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। एंबुलेंस गगरेट–होशियारपुर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर करीब दो सौ फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला से पंजाब के लुधियाना स्थित एक अस्पताल के लिए मरीज को ले जा रही एंबुलेंस शनिवार सुबह दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। एंबुलेंस गगरेट–होशियारपुर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर करीब दो सौ फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एम्बुलेंस सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार कांगड़ा के टांडा से एक मरीज को उपचार के लिए लुधियाना रैफर किया गया था। मरीज के साथ उसके परिजन भी एंबुलेंस में सवार थे। एंबुलेंस जब ऊना जिला के गगरेट के पास मंगूवाल पहुंची तो भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़क का डंगा धंस गया। इसी जगह वाहन संतुलन खो बैठा और गहरी खाई में जा गिरा।

इस दर्दनाक दुर्घटना में संजीव कुमार पुत्र संतराम निवासी पठियार, ओंकार चंद और रमेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एंबुलेंस चालक बॉबी और एक महिला रेणु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सिविल अस्पताल होशियारपुर पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

होशियारपुर सदर थाना प्रभारी मदन सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि एंबुलेंस के खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हुई है और दो घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

उधर, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तीन अनमोल जिंदगियों का असमय छिन जाना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार शोकग्रस्त परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता दी जाएगी। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की।