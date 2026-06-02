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हिमाचल प्रदेश का मौसम हुआ सुहावना; चार दिन आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में जून की शुरुआत के साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। मैदानी इलाकों की गर्मी का एहसास कम हो रहा है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे, जबकि कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। बारिश-बिजली और आंधी का भी अलर्ट दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम हुआ सुहावना; चार दिन आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में जून की शुरुआत के साथ मौसम सुहावना बना हुआ है। अब भीषण गर्मी का असर कम लगने लगा है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे, जबकि कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अब 3 से 6 जून तक लगातार चार दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी, गर्जन, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 3 से 7 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा और कई क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर वर्षा सोलन जिले के कंडाघाट में दर्ज की गई। वहीं शिमला जिले के पर्यटन स्थलों कुफरी और फागू में 16-16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश और बादलों के असर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी से राहत मिली है।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट रहेगा। 4 जून को मौसम गतिविधियां और व्यापक होंगी। इस दिन ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आंधी, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की चेतावनी जारी की गई है।

5 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। वहीं 6 जून को चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में गर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति में अधिकांश दिनों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालांकि छिटपुट वर्षा से इनकार नहीं किया गया है।

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मंगलवार को दर्ज अधिकतम तापमानों पर नजर डालें तो सबसे अधिक तापमान ऊना में 37.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद नेरी 35.9, मंडी 35.0, सुंदरनगर 34.7, कांगड़ा 34.6, भुंतर 34.2, नाहन 33.2, बरठीं 33.1, चंबा 31.7, सोलन 31.5, धर्मशाला 31.0, जुब्बड़हट्टी 29.2, मनाली 27.2, शिमला 25.0, ताबो 22.5, केलांग 22.0, कल्पा 21.4 और कुफरी में 19.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार मई महीने में सामान्य से 20 फीसदी कम वर्षा हुई है।

रिपोर्ट: यूके शर्मा

Ratan Gupta

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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