हिमाचल कांग्रेस में 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, CM के करीबियों को तवज्जो; देखें पूरी लिस्ट

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे संगठनात्मक शून्य को भरते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने 11 जिलों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्तियां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

नवंबर 2024 से प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग चल रही थी। इसके बाद से संगठनात्मक ढांचे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। नई नियुक्तियों को संगठन को दोबारा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

लिस्ट के अनुसार, मंडी जिला से चंपा ठाकुर, कांगड़ा से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से सुमन भारती शर्मा, लाहौल-स्पीति से दोरजे अंगरूप, कुल्लू से सेस राम आजाद, चंबा से सुरजीत कुमार भरमौरी, सिरमौर से आनंद परमार, सोलन से सुभाष चंद वर्मानी, शिमला शहरी से इंद्रजीत सिंह, बिलासपुर से अंजना धीमान और ऊना से देशराज गौतम को जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि जिला किन्नौर और शिमला ग्रामीण के अध्यक्षों की घोषणा अभी नहीं हो पाई है, जिससे इन दोनों जिलों को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभी और मंथन किया जा रहा है। अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये नियुक्तियों बेहद अहम मानी जा रही हैं।

सुमन भारती शर्मा मुख्यमंत्री के भरोसेमंद नई सूची को लेकर यह बात भी सामने आ रही है कि ज्यादातर जिलों में उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। खास तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर से सुमन भारती शर्मा की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सुमन भारती शर्मा को संगठन में सक्रिय और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। इसी तरह शिमला शहरी कांग्रेस की कमान इंद्रजीत सिंह को सौंपी गई है, जो लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों के पीछे संगठन को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना मुख्य उद्देश्य है।

संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत हुईं नियुक्तियां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये नियुक्तियां पूरी प्रक्रिया के तहत की गई हैं। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिलों की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी। इन रिपोर्टों के आधार पर वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद जिला अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि नए जिला अध्यक्ष जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, सरकार की नीतियों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और संगठन को सक्रिय बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे।

किन्नौर और शिमला ग्रामीण के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द प्रदेश कांग्रेस में इन नियुक्तियों को संगठनात्मक स्थिरता की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह उम्मीद जताई जा रही है कि शेष बचे जिलों किन्नौर और शिमला ग्रामीण के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द की जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो सके और सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। हाल ही में एआईसीसी ने बड़ा फेरबदल करते हुए प्रतिभा सिंह की जगह विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था।