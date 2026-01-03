Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़AICC appoints Himachal Congress 11 district presidents CM close aide given preference list is here
हिमाचल कांग्रेस में 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, CM के करीबियों को तवज्जो; देखें पूरी लिस्ट

हिमाचल कांग्रेस में 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, CM के करीबियों को तवज्जो; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे संगठनात्मक शून्य को भरते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने 11 जिलों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्तियां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

Jan 03, 2026 09:31 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से चल रहे संगठनात्मक शून्य को भरते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने 11 जिलों के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्तियां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत की गई हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नवंबर 2024 से प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग चल रही थी। इसके बाद से संगठनात्मक ढांचे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। नई नियुक्तियों को संगठन को दोबारा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:'चिट्टा' से निपटने को हिमाचल सरकार ने बनाई 3-चरणीय योजना, CM ने बताया पूरा प्लान

लिस्ट के अनुसार, मंडी जिला से चंपा ठाकुर, कांगड़ा से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से सुमन भारती शर्मा, लाहौल-स्पीति से दोरजे अंगरूप, कुल्लू से सेस राम आजाद, चंबा से सुरजीत कुमार भरमौरी, सिरमौर से आनंद परमार, सोलन से सुभाष चंद वर्मानी, शिमला शहरी से इंद्रजीत सिंह, बिलासपुर से अंजना धीमान और ऊना से देशराज गौतम को जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि जिला किन्नौर और शिमला ग्रामीण के अध्यक्षों की घोषणा अभी नहीं हो पाई है, जिससे इन दोनों जिलों को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं।

राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभी और मंथन किया जा रहा है। अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये नियुक्तियों बेहद अहम मानी जा रही हैं।

AICC List

सुमन भारती शर्मा मुख्यमंत्री के भरोसेमंद

नई सूची को लेकर यह बात भी सामने आ रही है कि ज्यादातर जिलों में उन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। खास तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर से सुमन भारती शर्मा की नियुक्ति को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सुमन भारती शर्मा को संगठन में सक्रिय और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है। इसी तरह शिमला शहरी कांग्रेस की कमान इंद्रजीत सिंह को सौंपी गई है, जो लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन नियुक्तियों के पीछे संगठन को सक्रिय करना, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना मुख्य उद्देश्य है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल कांग्रेस को मिला नया नेतृत्व, विनय कुमार ने संभाला प्रदेश अध्यक्ष का पद

संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत हुईं नियुक्तियां

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये नियुक्तियां पूरी प्रक्रिया के तहत की गई हैं। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जिलों की राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी। इन रिपोर्टों के आधार पर वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद जिला अध्यक्षों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि नए जिला अध्यक्ष जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, सरकार की नीतियों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और संगठन को सक्रिय बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे।

ये भी पढ़ें:प्रोफेसर पीछे पड़ जाता था; रैगिंग से परेशान छात्रा ने मरने से पहले क्या बताया

किन्नौर और शिमला ग्रामीण के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द

प्रदेश कांग्रेस में इन नियुक्तियों को संगठनात्मक स्थिरता की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह उम्मीद जताई जा रही है कि शेष बचे जिलों किन्नौर और शिमला ग्रामीण के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द की जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो सके और सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। हाल ही में एआईसीसी ने बड़ा फेरबदल करते हुए प्रतिभा सिंह की जगह विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Congress Himachal Pradesh News Sukhwinder Singh Sukhu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।