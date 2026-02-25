हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर बनाया किडनैपिंग का केस, अब शोघी बैरियर पर रोका
शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल में चिड़गांव से युवा कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस आमने-सामने हैं। हिमाचल पुलिस ने चिड़गांव थाने में अपहरण का केस दर्ज किया है।
शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के चिडगांव से 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद बुधवार को दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच गतिरोध देखा गया। दिन भर दोनों प्रदेश की पुलिस के बीच आरोपियों को लेकर खींचतान देखी गई। देर शाम को अदालत में पेशी के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना हो गई तब माना जा रहा था कि सबकुछ सामान्य हो गया है। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर शोघी बैरियर पर पहुंची शिमला पुलिस ने उसे फिर रोक लिया।
अब शोघी बैरियर पर रोका, किननैपिंग का केस
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को शोघी बैरियर पर रोककर चिडगांव थाने में किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता हैकि देर शाम अदालत में पेशी के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर रवाना तो हुई, लेकिन शोघी बैरियर पर शिमला पुलिस ने उन्हें फिर रोक लिया। खबर लिखे जाने तक देर रात दोनों राज्यों की पुलिस आमने-सामने थीं और तीनों युवकों को भी रोके रखा गया था।
शिमला पुलिस को मिली थी यह सूचना
पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह शिमला पुलिस को सूचना मिली कि करीब 15–20 अज्ञात लोग सादे कपड़ों में गाड़ियों में आए और चिरगांव के माण्डली स्थित एक रिसोर्ट में ठहरे तीन मेहमानों को जबरन अपने साथ ले गए। शिकायत में यह भी कहा गया कि वे अतिथियों की थार गाड़ी भी साथ ले गए और चांशल रिसोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर बिना किसी फर्द या रसीद के अपने कब्जे में लेकर चले गए।
रोहड़ू क्षेत्र में छिपे तीन आरोपियों को पकड़ा था
इस सूचना के आधार पर थाना चिडगांव में मामला दर्ज किया गया और कानून के तहत जांच शुरू कर दी गई। बाद में स्पष्ट हुआ कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस की टीम ने की थी, जो एआई समिट में हुए कथित हंगामे और शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को पकड़ने आई थी। बुधवार तड़के दिल्ली पुलिस ने रोहड़ू क्षेत्र में छिपे इन तीनों युवकों को हिरासत में लिया। बताया गया कि वे चिड़गांव इलाके के एक निजी रिसोर्ट में ठहरे हुए थे।
हिमाचल पुलिस के क्या आरोप?
दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जा रही थी, तभी हिमाचल पुलिस हरकत में आई। जिला पुलिस ने कंडाघाट और शोघी बैरियर पर संबंधित वाहनों को रोक लिया। हिमाचल पुलिस का कहना था कि अंतरराज्यीय कार्रवाई के नियमों के तहत स्थानीय पुलिस को पहले सूचना देना जरूरी होता है जो इस मामले में नहीं दी गई। इसके बाद तीनों युवकों को दिल्ली पुलिस टीम सहित जिला न्यायालय शिमला लाया गया।
शिमला-कालका हाईवे की ओर हुई रवाना
बालूगंज पुलिस की ओर से दिल्ली पुलिस के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में निजी शिकायत भी दायर की गई, जिसे अदालत ने अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिनभर चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी परिसर में मौजूद रहे। शाम करीब 7 बजकर 20 मिनट पर दिल्ली पुलिस तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने वाहन में बैठाकर शिमला-कालका हाईवे की ओर रवाना हो गई।
अदालती सुनवाई से ही निकलेगा निष्कर्ष
हालांकि कुछ ही देर बाद शोघी बैरियर पर शिमला पुलिस ने काफिले को फिर रोक लिया। देर रात खबर लिखे जाने तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी थी और दोनों राज्यों की पुलिस मौके पर मौजूद थीं। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराज्यीय पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया और समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में आगे कानूनी स्थिति अदालत की अगली सुनवाई में साफ हो सकती है।
सुलगी सियासत
इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के काम में इस तरह दखल देना दुखद है और एआई इंपैक्ट समिट देश की छवि से जुड़ा कार्यक्रम था। अंतरराज्यीय ऑपरेशन में हिमाचल पुलिस को दिल्ली पुलिस का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन इसके उलट उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की गई। राज्य सरकार के राजनीतिक दबाव में काम करने के कारण प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
