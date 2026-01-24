Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़after snowfall earthquake in himachal pradesh mandi
हिमाचल प्रदेश में कुदरत की दोहरी मार, बर्फबारी के बाद भूकंप के झटके; मंडी में कांपी धरती

हिमाचल प्रदेश में कुदरत की दोहरी मार, बर्फबारी के बाद भूकंप के झटके; मंडी में कांपी धरती

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के बीच शनिवार को भूकंप के हल्के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। दोपहर बाद मंडी जिले में भूकंप महसूस किया गया, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया। भूकंप की तीव्रता कम होने से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

Jan 24, 2026 05:26 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के बीच शनिवार को भूकंप के हल्के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। दोपहर बाद मंडी जिले में भूकंप महसूस किया गया, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र मंडी जिले में 31.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.01 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। भूकंप के झटके दोपहर 3 बजकर 49 मिनट पर आए और कुछ सेकंड तक महसूस किए गए। मंडी के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर भूकंप के हल्के झटके महसूस होते रहते हैं। मंडी सहित कई जिलों में पहले भी ऐसे झटके दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप विशेषज्ञों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में आता है। राज्य का बड़ा हिस्सा पहले जोन-4 और जोन-5 में रखा गया था, जिन्हें उच्च और अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इसी वजह से यहां छोटे-बड़े भूकंप आते रहते हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश का नया अलर्ट, 3 दिन खराब रहेगा मौसम
ये भी पढ़ें:हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने कई फैसले लिए

हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भूकंप खतरे का नया राष्ट्रीय मानचित्र जारी किया है। इस नए मानचित्र में हिमाचल प्रदेश को उच्चतम भूकंपीय श्रेणी में शामिल किया गया है। नए मानचित्र के अनुसार पूरे राज्य को अब समान रूप से सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र में माना गया है। इससे पहले राज्य को जोन-4 और जोन-5 में विभाजित किया गया था, लेकिन नए वैज्ञानिक आकलन के बाद यह भेद समाप्त कर दिया गया है।

पहले के मानचित्र में कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और किन्नौर के कुछ हिस्सों को जोन-5 में रखा गया था, जबकि शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के कुछ हिस्से जोन-4 में आते थे। अब पूरे प्रदेश को समान रूप से अधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश में भूकंप का खतरा नया नहीं है। वर्ष 1905 में कांगड़ा और चंबा जिलों में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें दस हजार से अधिक लोगों की जान गई थी। इसके बाद भी प्रदेश में कई छोटे और मध्यम स्तर के भूकंप आ चुके हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।