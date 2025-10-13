पिता अपने बालिग बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य : हिमाचल HC
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक पिता अपने बालिग बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। दरअसल, एक व्यक्ति के वयस्क बच्चों ने उच्च शिक्षा के लिए अपने पिता से पैसे दिलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके हक में फैसला सुनाया है।
द इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बेटी पीएचडी, जबकि बेटा बीटेक करना चाहता है। बेटी का जन्म 1 अगस्त 1998 को हुआ था और बेटे की जन्मतिथी 17 मार्च 2002 है। दोनों ही अब वयस्क हो चुके हैं। बेटे और बेटी दोनों ने अपनी याचिका में कहा कि आर्थिक तंगी के चलते उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
अपने बच्चों की स्थिति को देखते हुए उनकी मां ने उनके साथ मिलकर अपने पति व बच्चों के पिता के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष भरण-पोषण भत्ता देने के लिए मामला दायर किया। 9 जुलाई 2012 को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट ने मां, बेटे और बेटी प्रत्येक को 2,000-2,000 हर महीने भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश दिया।
इसके बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशंस जज-सेकेंड की अदालत में रिवीजन याचिका डाली गई। 20 मार्च 2015 कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अपील पर भरण-पोषण राशि को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह कर दिया था। इसके बाद 22 जुलाई, 2017 को लोक अदालत में उक्त भरण-पोषण भत्ते को बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था।
2 जुलाई 2018 को मां और बच्चों ने भरण-पोषण भत्ते को और बढ़ाने के लिए सीआरपीसी की धारा 127 के तहत फिर से एक याचिका दायर की। इस पर फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज ने उनकी मां के लिए भत्ते को 4,000 से बढ़ाकर 8,000 प्रति माह कर दिया। हालांकि, उन्होंने याचिकाकर्ता बेटे और बेटी की भरण-पोषण वृद्धि की मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे बालिग हो चुके हैं।
