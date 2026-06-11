होर्मुज में हुए अमेरिकी हमले में हिमाचल के आदित्य की मौत, इकलौते बेटे के जाने से दुखी परिजनों ने उठाया गंभीर सवाल
आदित्य शर्मा की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए स्थानीय सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से ओमान स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों और कंपनी से बात करने के लिए कहा है, ताकि उनके शव को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके।
पश्चिम एशिया में होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के नजदीक एक तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, मारे गए लोगों में हिमाचल प्रदेश के रहे वाले आदित्य शर्मा (23) भी हैं, जो कि अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है, इसी बीच परिजनों ने गुरुवार को हिमाचल सरकार और केंद्र से अपने बेटे का शव स्वदेश लाने की अपील की। परिवार का कहना है कि आदित्य का शव हमीरपुर स्थित उनके पैतृक गांव 'गलोर' लाया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। साथ ही परिजनों ने इस मामले में जांच की मांग भी की है। परिवार का कहना है कि जब कैप्टन को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी गई थी, तो उन्होंने कैसे जहाज को आगे बढ़ाया।
आदित्य चालक दल के उन तीन सदस्यों में शामिल थे जिनकी मौत 10 जून को ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में हुई थी। अमेरिकी सेना ने पलाऊ के ध्वज वाले जहाज 'एमटी सेटेबेलो' को निशाना बनाया था, क्योंकि उस पर ईरान से तेल ले जाने की कोशिश करके अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने का आरोप था। हमले के समय उस तेल टैंकर पर चालक दल के 24 भारतीय सदस्य सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया, लेकिन तीन को नहीं बचाया जा सका।
परिवार ने पूछा- क्या उसे बचाने के लिए पर्याप्त कोशिश की गई
आदित्य डेक कैडेट प्रशिक्षु थे और घर के इकलौते चिराग थे। बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके परिवार के सदस्यों ने सवाल किया कि क्या आदित्य को बचाने की पर्याप्त कोशिशें की गई थीं? मृतक के दादा अशोक ने कहा, 'हम यह जानना चाहते हैं कि जब कैप्टन को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी गई थी, तो उन्होंने किस हैसियत से जहाज को आगे बढ़ाया। हम पूरे प्रकरण की जांच चाहते हैं।'
रात डेढ़ बजे हमें अनहोनी का पता चला
मृतक के चाचा संजीव ने बताया कि पहले आदित्य के लापता होने की खबर मिली जिसके बाद से ही परिवार अनहोनी की आशंका से घबराया हुआ था। उन्होंने कहा, 'बुधवार रात करीब नौ बजे मुझे भाई का फोन आया कि आदित्य लापता है। मैं तुरंत जालंधर (पंजाब) में अपने भाई के घर पहुंचा। पूरी रात हमने आदित्य का पता लगाने के लिए कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की। रात करीब 1.30 बजे हमें पता चला कि वह अब नहीं रहा।'
मई में घर आने वाला था, लेकिन फिर बदल लिया प्रोग्राम
संजीव ने बताया कि आदित्य मई में घर आने वाला था, लेकिन उसने एक और महीने तक जहाज पर ही रहने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'हम अपने बच्चे का शव वापस लाने की अपील कर रहे हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकें।'
सरकार से किया शव वापस लाने का अनुरोध
मृतक के चाचा संजीव ने बताया कि उन्होंने हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्र सरकार से शव को जल्द वापस लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, ‘हम यह भी जानना चाहते हैं कि हमले के समय रात में आदित्य इंजन के पास क्या कर रहा था, और क्या उसे बचाने की कोई कोशिश की गई थी।’
इस बीच,मुख्यमंत्री सुक्खू ने गुरुवार को एक बयान जारी कर आदित्य शर्मा की मौत पर दुख जताया है और कहा कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को भी परिवार की यथा संभव मदद करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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