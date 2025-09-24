रामलीला के मंच पर आया एक्टर को हार्ट अटैक, चंबा में एक्टर की स्टेज पर मौत

हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला मंचन के दौरान अफरातफरी मच गई, जब दशरथ का किरदार निभा रहे एक्टर को मंच पर ही हार्ट अटैक आ गया।

हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला का मंच सजा हुआ था। मंच पर 73 साल के अमरेश महाजन दशरथ का किरदार निभा रहे थे। मंच पर रामलीला मंचन के दौरान आसपास लोगों में जश्न जैसा माहौल था, लेकिन यह अचानक अफरातफरी में बदल गया, जब दशरथ का किरदार निभा रहे अमरेश बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एक्टर अमरेश संयोग ऐसा कि हार्ट अटैक आने से पहले उनका आखिरी डायलॉग विश्वामित्र के साथ चल रहा था। जिसमें दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं आपके लिए जान न्योछावर कर दूंगा। दशरथ का किरदार निभा रहे अमरेश महाजन के इतना कहते ही उनको हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, चंबा के चौगान मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 73 साल के अमरेश महाजन भगवान राम के पिता राजा दशरथ का किरदार निभा रहे थे। इस दौरान रात के करीब डेढ़ बजे सीता स्वयंवर का सीन चल रहा था। इस दौरान मंच पर सभी किरदार अपना-अपना डायलॉग बोल रहे थे, तभी मंच पर सीनियर एक्टर अमरेश महाजन बेहोश होने लगे। इस दौरान एक्टर अमरेश ने अपने साथी कलाकार के कंधे पर हाथ रखा और बेहोश हो गए। पहले तो सबको लगा कि वो अपने किरदार में खोए हुए हैं, लेकिन जल्द ही सब समझ गए कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है।