Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़accused of circulating sex video of girl home demolished with bulldozer communal tenson in mandsaur
नाबालिग लड़की का सेक्स वीडियो बनाया, सर्कुलेट करने वालों के घर पर चला बुलडोजर; मंदसौर में तनाव

नाबालिग लड़की का सेक्स वीडियो बनाया, सर्कुलेट करने वालों के घर पर चला बुलडोजर; मंदसौर में तनाव

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर सर्कुलेट करने वाले दो आरोपियों के घरों पर यह कार्रवाई की है।

Dec 07, 2025 04:34 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मंदसौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर ऐक्शन लिया है। यहां के शामगढ़ में प्रशासन ने नाबालिग को ब्लैकमेल करने और उसका सेक्स वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में यह ऐक्शन लिया है। इस घटना के बाद से मंदसौर में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। यहां प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की है। अभी स्थिति नियंत्रण में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार, रिहान और बाबू नाम के आरोपियों ने नाबालिग लड़की का जबरदस्ती अश्लील वडियो शूट किया और फिर उस वीडियो के लिए ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपए की मांग की। इस घटना के बाद शहरभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी हेमलता कुरी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि दोनों को सड़क पर घुमाया जाए और उनके घर गिरा दिए जाएं। इस मांग को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के घरों के गैरकानूनी हिस्सों पर हुए निर्माण को गिराने की इजाजत दी गई थी।

इस मामले के बारे में बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे, तभी रिहान चाकू लेकर पीड़िता के र में घुस गया और उसे धमकाते हुए एक सेक्शुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का दबाव बनाया। बाद में उसने इस वीडियो को अपने साथी बाबू को दिखाया और दोनों ने वीडियो को प्राइवेट रखने के लिए लड़की से 5 लाख रुपए की मांग की। जब पैसे नहीं मिले तो दोनों आरोपियों ने वीडियो लड़की के परिवार को भेज दिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि लड़की के परिवार ने आरोपी को 2 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद आरोपियों ने और पैसे मांगे। जब परिवार दे नहीं पाया तो आरोपियों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Mp News Madhya Pradesh News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।