नाबालिग लड़की का सेक्स वीडियो बनाया, सर्कुलेट करने वालों के घर पर चला बुलडोजर; मंदसौर में तनाव

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर सर्कुलेट करने वाले दो आरोपियों के घरों पर यह कार्रवाई की है।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर ऐक्शन लिया है। यहां के शामगढ़ में प्रशासन ने नाबालिग को ब्लैकमेल करने और उसका सेक्स वीडियो सर्कुलेट करने के आरोप में यह ऐक्शन लिया है। इस घटना के बाद से मंदसौर में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। यहां प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की है। अभी स्थिति नियंत्रण में है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार, रिहान और बाबू नाम के आरोपियों ने नाबालिग लड़की का जबरदस्ती अश्लील वडियो शूट किया और फिर उस वीडियो के लिए ब्लैकमेल करते हुए 5 लाख रुपए की मांग की। इस घटना के बाद शहरभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी हेमलता कुरी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग है कि दोनों को सड़क पर घुमाया जाए और उनके घर गिरा दिए जाएं। इस मांग को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के घरों के गैरकानूनी हिस्सों पर हुए निर्माण को गिराने की इजाजत दी गई थी।

इस मामले के बारे में बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि जब पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे, तभी रिहान चाकू लेकर पीड़िता के र में घुस गया और उसे धमकाते हुए एक सेक्शुअल वीडियो रिकॉर्ड करने का दबाव बनाया। बाद में उसने इस वीडियो को अपने साथी बाबू को दिखाया और दोनों ने वीडियो को प्राइवेट रखने के लिए लड़की से 5 लाख रुपए की मांग की। जब पैसे नहीं मिले तो दोनों आरोपियों ने वीडियो लड़की के परिवार को भेज दिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।