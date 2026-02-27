खाई में गिरी बोलेरो में लगी आग, चालक समेत 3 की मौत; हिमाचल में दर्दनाक हादसा
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बालीधार के पास शान्दल क्षेत्र में एक बोलेरो कैम्पर गहरी खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में चालक सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष घायल हो गए।
पुलिस के अनुसार थाना रामपुर को शाम करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि बालीधार के पास सड़क से नीचे एक वाहन गिर गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घटनास्थल पर सड़क से करीब 200 से 250 मीटर नीचे एचपी-92-3945 नंबर की बोलेरो कैम्पर क्षतिग्रस्त हालत में मिली। इसमें आग लगने के निशान भी पाए गए।
जांच में सामने आया कि वाहन में चालक सहित कुल पांच लोग सवार थे। इनमें तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही चालक कपिल देव (41) निवासी गांव चिकसा, डाकघर देवठी, तहसील रामपुर, पुष्पा देवी (67) और उर्मिला देवी (40), दोनों निवासी गांव मझाली, डाकघर देवठी, तहसील रामपुर की मौत हो चुकी थी।
हादसे में राकेश कुमार (39) निवासी चिकसा और लीला देवी (41) घायल पाए गए। घायल महिला को पहले ही उपचार के लिए अस्पताल रामपुर भेज दिया गया था, जबकि अन्य घायल को भी बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों का इलाज जारी है।
पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद तीनों शवों को खाई से सड़क तक पहुंचाया। पुलिस के अनुसार शव आग की वजह से आंशिक रूप से झुलसे हुए थे। इसके बाद शवों को एंबुलेंस और सरकारी वाहन के माध्यम से नागरिक अस्पताल रामपुर ले जाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद रामपुर क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जता रहे हैं।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
