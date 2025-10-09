हिमाचल यूनिवर्सिटी में ABVP और SFI सदस्यों में खूनी झड़प, दर्जन भर छात्र घायल, क्या वजह?

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई।

हिमाचल यूनिवर्सिटी में ABVP और SFI कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में हुए विवाद के चलते दर्जन भर से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। यह झड़प उस समय हुई जब दोनों गुट के छात्र समूह नए छात्रों का कैंपस में स्वागत कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि बातचीत धीरे-धीरे तीखी बहस में बदली और फिर अंत में एक-दूसरे को मारने-पीटने तक की नौबत आ गई। दोनों पक्षों के सदस्यों का आरोप है कि दूसरे दल ने उनके ऊपर पहले हमला किया है। इस हमले में करीब दर्जन भर छात्रों को चोटें आई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई। ABVP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब वे विश्वविद्यालय के गेट के पास खड़े थे, तब SFI सदस्यों ने अपमानजनक टिप्पणी की और उनके ऊपर हमला कर दिया। RSS से जुड़ा हुए छात्र संगठन ने SFI सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और स्थानीय पुलिस में FIR दर्ज कराई है।

दूसरी ओर, एसएफआई सदस्यों ने ABP पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ABP सदस्यों ने SFI सदस्यों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणियां कीं थीं। इसके साथ ही उन लोगों ने हमला भी किया। इसके चलते उनके एक कार्यकर्ता को चोटें आईं। दोनों गुटों ने एकदूसरे के ऊपर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। हालांकि लड़ाई होती देख विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी ने मामले में हस्तक्षेप करके दोनों तरफ के लोगों को शांत कराया।