इस राज्य के स्कूलों में रोज लगेगा 45 मिनट का जीरो पीरियड, जानें क्या होगा इसमें खास?
स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को LEP-2.0 का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें कार्यक्रम की नियमित निगरानी करने, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा कमजोर विद्यार्थियों की प्रगति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता मजबूत करने के लिए अब हर दिन 45 मिनट का अनिवार्य 'जीरो पीरियड' लगाया जाएगा। इस विशेष कक्षा में उन विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता दी जाएगी, जिन्हें हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों में सीखने में कठिनाई आ रही है। समग्र शिक्षा अभियान ने लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम (LEP)-2.0 के दूसरे चरण के तहत यह व्यवस्था शुरू की है, जो लगातार 12 सप्ताह तक चलेगी।
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार शीतकालीन अवकाश वाले जिलों लाहुल-स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा, मंडी, सोलन और सिरमौर के सरकारी मिडिल, हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में यह कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा ऊना, सोलन और सिरमौर के एक्सट्रीम समर क्लोजिंग स्कूल भी इसी चरण में शामिल किए गए हैं।
स्कूलों में कब से शुरू होगा जीरो पीरियड?
अन्य ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जीरो पीरियड 17 अगस्त से शुरू होगा। वहीं कक्षा छह के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में 17 अगस्त से लागू होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार, कक्षा छह की कार्य पुस्तिकाएं 12 अगस्त तक सभी स्कूलों में पहुंच जाएंगी।
किस विषय के लिए कितनो जीरो पीरियड?
शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि जीरो पीरियड हर हाल में लगाया जाएगा। इस दौरान कोई परीक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधि या अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पूरे सप्ताह के दौरान तीन जीरो पीरियड गणित, दो अंग्रेजी और एक हिंदी के लिए निर्धारित किए गए हैं। विज्ञान विषय से जुड़ी सीखने की कमियों को नियमित कक्षाओं में ही दूर किया जाएगा।
12 अगस्त से होगा विद्यार्थियों का पंजीकरण
इस अभियान के लिए समग्र शिक्षा ने 'संकल्प' नाम से विशेष कार्य पुस्तिकाएं और शिक्षकों के लिए हैंडबुक तैयार की हैं। 12 अगस्त से विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिकाओं पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर उनका ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके अगले दिन 13 अगस्त को सभी संबंधित शिक्षकों के लिए यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कार्यक्रम के संचालन और कार्यपद्धति की जानकारी दी जाएगी।
स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को LEP-2.0 का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें कार्यक्रम की नियमित निगरानी करने, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा कमजोर विद्यार्थियों की प्रगति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
समग्र शिक्षा अभियान का कहना है कि इस 12 सप्ताह के विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषा और गणित की बुनियादी समझ को मजबूत करना है। विभाग को उम्मीद है कि अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग मिलने से पढ़ाई में पिछड़ रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनकी नियमित पढ़ाई के परिणामों में भी सुधार देखने को मिलेगा।
रिपोर्ट: यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।