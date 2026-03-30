75 की उम्र में तलाक, उम्र में छोटे पुरुषों से शादी करने वाली 2 महिलाएं अब क्यों हो रहीं अलग
हिमाचल के शिमला में 75 साल की उम्र में दो बुजुर्ग महिलाओं द्वारा खुद से काफी कम उम्र के पतियों से तलाक लेने के मामले सामने आए हैं। अदालत ने उनकी संयुक्त याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
हिमाचल के शिमला जिला में 75 साल की उम्र में दो बुजुर्ग महिलाओं द्वारा खुद से काफी कम उम्र के पतियों से आपसी सहमति से तलाक लेने के दो मामले सामने आए हैं। आम तौर पर इस उम्र में लोग लंबे वैवाहिक जीवन के साथ रहते दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने मतभेदों के कारण अलग रहने का फैसला किया और अदालत ने उनकी संयुक्त याचिकाएं स्वीकार कर लीं।
ये दोनों मामले शिमला जिले के उपमंडल ठियोग क्षेत्र से जुड़े हैं। दोनों मामलों में पति-पत्नी ने फैमिली कोर्ट शिमला में संयुक्त याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने सुनवाई के बाद 59 साल और 39 साल के पतियों को आपसी सहमति से तलाक देने की अनुमति दे दी।
23 साल पहले हुई शादी, नहीं हुई कोई संतान
पहले मामले में 75 साल की महिला और 59 साल के पुरुष का विवाह वर्ष 1990 में हुआ था। उस समय महिला की उम्र करीब 39 साल और पुरुष की उम्र लगभग 23 साल थी। इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2010 से दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। समाज के कई लोगों ने समझौते की कोशिश की, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका। इसके बाद दोनों ने सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला किया।
दूसरे को कपल को हुए तीन बच्चे
दूसरे मामले में 75 साल की महिला और 39 साल के पुरुष ने संयुक्त रूप से तलाक की याचिका दायर की थी। इनका विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। उस समय महिला की उम्र करीब 57 साल और पुरुष की उम्र लगभग 21 साल थी। इस विवाह से तीन बच्चे हैं। याचिका में बताया गया कि जून 2021 से दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और वे अलग-अलग रहने लगे। कई प्रयासों के बावजूद समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दोनों ने अदालत में स्पष्ट कहा कि वे अब वैवाहिक संबंध जारी नहीं रखना चाहते।
फैमिली कोर्ट ने मंजूर किया तलाक
फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के शपथ पत्र और परिस्थितियों की जांच के बाद माना कि पति-पत्नी के बीच दोबारा मेल-मिलाप की संभावना नहीं है। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों में आपसी सहमति से तलाक की अनुमति दे दी।
दूसरे मामले में यह भी सहमति बनी कि तीनों बच्चे पिता के साथ रहेंगे, लेकिन पिता बच्चों को मां से मिलने की अनुमति देगा। पहले मामले में 59 साल के पति ने अपनी पेंशन की रकम में से तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पत्नी के रहने के लिए एक कमरा, रसोई और स्नानघर उपलब्ध करवाए जाएंगे और बीमारी की स्थिति में प्राथमिक उपचार का खर्च भी पति उठाएगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
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