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75 की उम्र में तलाक, उम्र में छोटे पुरुषों से शादी करने वाली 2 महिलाएं अब क्यों हो रहीं अलग

Mar 30, 2026 02:03 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल के शिमला में 75 साल की उम्र में दो बुजुर्ग महिलाओं द्वारा खुद से काफी कम उम्र के पतियों से तलाक लेने के मामले सामने आए हैं। अदालत ने उनकी संयुक्त याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

75 की उम्र में तलाक, उम्र में छोटे पुरुषों से शादी करने वाली 2 महिलाएं अब क्यों हो रहीं अलग

हिमाचल के शिमला जिला में 75 साल की उम्र में दो बुजुर्ग महिलाओं द्वारा खुद से काफी कम उम्र के पतियों से आपसी सहमति से तलाक लेने के दो मामले सामने आए हैं। आम तौर पर इस उम्र में लोग लंबे वैवाहिक जीवन के साथ रहते दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने मतभेदों के कारण अलग रहने का फैसला किया और अदालत ने उनकी संयुक्त याचिकाएं स्वीकार कर लीं।

ये दोनों मामले शिमला जिले के उपमंडल ठियोग क्षेत्र से जुड़े हैं। दोनों मामलों में पति-पत्नी ने फैमिली कोर्ट शिमला में संयुक्त याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने सुनवाई के बाद 59 साल और 39 साल के पतियों को आपसी सहमति से तलाक देने की अनुमति दे दी।

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23 साल पहले हुई शादी, नहीं हुई कोई संतान

पहले मामले में 75 साल की महिला और 59 साल के पुरुष का विवाह वर्ष 1990 में हुआ था। उस समय महिला की उम्र करीब 39 साल और पुरुष की उम्र लगभग 23 साल थी। इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2010 से दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। समाज के कई लोगों ने समझौते की कोशिश की, लेकिन विवाद सुलझ नहीं सका। इसके बाद दोनों ने सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला किया।

दूसरे को कपल को हुए तीन बच्चे

दूसरे मामले में 75 साल की महिला और 39 साल के पुरुष ने संयुक्त रूप से तलाक की याचिका दायर की थी। इनका विवाह वर्ष 2008 में हुआ था। उस समय महिला की उम्र करीब 57 साल और पुरुष की उम्र लगभग 21 साल थी। इस विवाह से तीन बच्चे हैं। याचिका में बताया गया कि जून 2021 से दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और वे अलग-अलग रहने लगे। कई प्रयासों के बावजूद समझौता नहीं हो सका। इसके बाद दोनों ने अदालत में स्पष्ट कहा कि वे अब वैवाहिक संबंध जारी नहीं रखना चाहते।

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फैमिली कोर्ट ने मंजूर किया तलाक

फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों के शपथ पत्र और परिस्थितियों की जांच के बाद माना कि पति-पत्नी के बीच दोबारा मेल-मिलाप की संभावना नहीं है। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों में आपसी सहमति से तलाक की अनुमति दे दी।

दूसरे मामले में यह भी सहमति बनी कि तीनों बच्चे पिता के साथ रहेंगे, लेकिन पिता बच्चों को मां से मिलने की अनुमति देगा। पहले मामले में 59 साल के पति ने अपनी पेंशन की रकम में से तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 5 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पत्नी के रहने के लिए एक कमरा, रसोई और स्नानघर उपलब्ध करवाए जाएंगे और बीमारी की स्थिति में प्राथमिक उपचार का खर्च भी पति उठाएगा।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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