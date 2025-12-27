Hindustan Hindi News
कार्टून को लेकर मां ने लगाई डांट, घर छोड़कर भाग गई 7 साल की बच्ची; हिमाचल में गजब केस

कार्टून को लेकर मां ने लगाई डांट, घर छोड़कर भाग गई 7 साल की बच्ची; हिमाचल में गजब केस

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कार्टून देखने को लेकर मां के डांटे जाने से नाराज होकर सात साल की बच्ची घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसकी गहन तलाश शुरू की गई।

Dec 27, 2025 07:40 pm IST
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कार्टून देखने को लेकर मां के डांटे जाने से नाराज होकर सात साल की बच्ची घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसकी गहन तलाश शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार, घटना शुक्रवार सुबह जिले के भोरंज क्षेत्र के एक गांव में हुई। उन्होंने बताया कि बच्ची की मां घर पर अपने तीन बच्चों के साथ थी और उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी को कार्टून देखने को लेकर डांटा और खाना खाने को कहा।

अधिकारियों ने बताया कि डांट से नाराज होकर बच्ची चुपचाप घर से निकल गई और उस वक्त उसकी मां घर के कामों में व्यस्त थी। उन्होंने बताया कि सुबह काफी समय बीत जाने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चला तो परिवार घबरा गया और तुरंत भोरंज थाने को सूचना दी।

मामला एक छोटी बच्ची की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि करीब चार घंटे के कड़े तलाश अभियान के बाद पुलिस ने बच्ची को सकुशल ढूंढ लिया, जो अपने घर से लगभग पांच किलोमीटर दूर तक पैदल चली गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि बच्ची को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया जिन्होंने राहत की सांस ली और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) बलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण बच्ची को कुछ ही घंटे में खोज लिया गया।

