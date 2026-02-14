Hindustan Hindi News
हिमाचल के किन्नौर में खाई में गिरी कार, महिला-बेटे समेत 4 की मौत

Feb 14, 2026 07:49 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, किन्नौर
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, हादसा जानी गांव के पास उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 9:20 बजे दुर्घटना की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया गया। खाई से चार शव बरामद किए गए, जबकि एक घायल को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।

किन्नौर के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि कार में कुल पांच लोग सवार थे। इनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कृष्णा (42), उनके बेटे हिमेश कुमार (19), सुषमा (47) और इंदर लाल (30) के रूप में हुई है। सभी जानी गांव के निवासी थे। हादसे में घायल विद्या कृष्ण (32) को उपचार के लिए टापरी स्थित जेएसडब्ल्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश दिए गए हैं। दुर्घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

