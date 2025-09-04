35 ailing Manimahesh Yatra pilgrims airlifted to Chamba and 500 transported via road in Himachal Pradesh हिमाचल में मणिमहेश यात्रा से 35 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, CM बोले- MI-17 हेलिकॉप्टर भी है तैयार, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल में मणिमहेश यात्रा से 35 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, CM बोले- MI-17 हेलिकॉप्टर भी है तैयार

हिमाचल में मणिमहेश यात्रा से 35 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, CM बोले- MI-17 हेलिकॉप्टर भी है तैयार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 'आपदा की इस घड़ी में यह सरकार और एचआरटीसी की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि तीर्थयात्री सुरक्षित घर लौटें। एचआरटीसी सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक कि अंतिम यात्री सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता।'

Sourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेशThu, 4 Sep 2025 09:53 PM
हिमाचल में मणिमहेश यात्रा से 35 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, CM बोले- MI-17 हेलिकॉप्टर भी है तैयार

हिमाचल प्रदेश में बादल लगातार बरस रहे हैं, जिसके चलते ना केवल मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं इसके साथ ही भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसे मामले भी लगातार देखने में आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में घूमने आए या तीर्थयात्रा के उद्देश्य आए हजारों पर्यटक अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं। अब इन्हीं फंसे पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसी दौरान गुरुवार को चंबा जिला प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है और प्रतिकूल मौसम के बावजूद, 35 बीमार और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को एक छोटे हेलिकॉप्टर के जरिए सात चक्कर लगाकर चंबा पहुंचाया गया।

इसके अलावा प्रशासन ने गुरुवार को लगभग 500 श्रद्धालुओं को वाहनों से भरमौर से चंबा पहुंचाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिन कुछ हिस्सों में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, वहां श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है, हालांकि तीर्थयात्रियों की सहायता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बयान में आगे कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायु सेना का MI-17 हेलिकॉप्टर पठानकोट में तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए रास्ते में निःशुल्क भोजन, पेयजल, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पिछले कई दिनों से भरमौर में बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं।

एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र और मणिमहेश यात्रा मार्ग पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं, क्योंकि अगस्त के अंतिम सप्ताह में हुई भारी बारिश, कई बार हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद इस इलाके का सम्पर्क सड़क मार्ग से कट गया है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) तीर्थयात्रियों को सुरक्षित परिवहन के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 6,647 तीर्थयात्रियों को 153 बसों के माध्यम से पठानकोट और कांगड़ा निःशुल्क पहुंचाया जा चुका है।

अग्निहोत्री ने कहा, 'आपदा की इस घड़ी में, यह सरकार और एचआरटीसी की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि तीर्थयात्री सुरक्षित घर लौटें। एचआरटीसी सेवा तब तक जारी रहेगी जब तक कि अंतिम यात्री सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाता।'

17 अगस्त को शुरू हुई मणिमहेश यात्रा 15 सितंबर को खत्म होने वाली थी। मणिमहेश झील तक जाने का स्थापित मार्ग चंबा-भरमौर-हडसर है, जिसके लिए हडसर से मणिमहेश तक 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है और धनछो में रात्रि विश्राम करना पड़ता है।

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है और उन्होंने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)से केंद्र से विशेष राहत पैकेज प्राप्त करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सरकार द्वारा आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है और जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें सात लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और यदि घर के अंदर का सामान नष्ट हो गया है तो अतिरिक्त 70,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे।

Himachal Pradesh News

