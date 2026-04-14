मजदूर पिता ने बैंड बजाकर पढ़ाया, 3 महीने पहले हुई शादी; अब विदेश से आएगा हिमाचली बेटे का शव
बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए अमन के परिवार वालों ने बताया कि अमन पिछले साल दिवाली के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और एक बेहतर भविष्य की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गया था और वहां एक होटल में काम कर रहा था।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में रहने वाले एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस परिवार के एक 26 वर्षीय युवक की दक्षिण अफ्रीका में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है, जो कि वहां पर होटल मैनेजमेंट की नौकरी कर रहा था। जिसका शव रविवार को एक स्विमिंग पूल से बरामद किया गया, जिससे उसकी मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक की शादी तीन महीने पहले ही हुई थी।
बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी देते हुए अमन के परिवार वालों ने बताया कि अमन पिछले साल दिवाली के कुछ ही समय बाद, एक बेहतर भविष्य की तलाश में और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दक्षिण अफ्रीका गया था और वहां एक होटल में काम करता था।
बेहद गरीब परिवार की तकदीर बदलना चाहता था अमन
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमन एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके पिता ऊधम सिंह एक दिहाड़ी मजदूर हैं, साथ ही पार्टटाइम शादियों में बैंड बजाने का काम भी करते हैं। उन्होंने जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर किसी तरह अपने बेटे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया था और उसका खर्च उठाया था। अमन का सपना था कि वह विदेश में जाकर नौकरी करेगा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा।
तीन महीने पहले केरल की युवती से की थी शादी
परिजनों ने बताया कि अमन ने करीब तीन महीने पहले केरल की रहने वाली एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। उधर बेटे की मौत की खबर सुनकर टूट चुके अमन के पिता ने राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है, ताकि उनके बेटे के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और वे अंतिम बार अपने लाल का चेहरा देख सकें।
शव लाने में सरकार से लगाई मदद की गुहार
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासनिक औपचारिकताओं की वजह से अमन के शव को भारत लाने की प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन लगने की उम्मीद है। फिलहाल अमन की मौत के मामले में दक्षिण अफ्रीका या भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। परिजनों को केवल शव का इंतजार है ताकि वे रीति-रिवाजों के साथ बेटे का अंतिम संस्कार कर सकें।
शिमला में खाई में गिरी कार, दो की मौत
उधर एक अन्य घटना में राजधानी शिमला के समर हिल इलाके में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से दो पर्यटकों की मौत हो गई। दोनों मृतक चंडीगढ़ के निवासी थे। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सोमवार देर रात समर हिल के एमआई रूम क्षेत्र के पास हुआ। पुलिस के अनुसार गाड़ी को पीछे करने की कोशिश के दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे कार लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी। उसने बताया कि कार सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई।
कार रिवर्स करने के दौरान हुआ हादसा
मृतकों की पहचान चंडीगढ़ के मलोया निवासी बारा सिंह और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस दल ने खाई से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल (आईजीएमसी)भेज दिया। उसने बताया कि विधिक प्रक्रिया के बाद दोनों शव परिवार को सौंप दिए गए। उधर शिमला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव सिंह ने घटना की पुष्टि की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।