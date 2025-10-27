Hindustan Hindi News
19 साल पहले कांस्टेबल के माथे पर लगा था यह धब्बा, अब HC ने रद्द किया फैसला; बताई वजह

संक्षेप: उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के भाई से उनके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने के बावजूद ITBP ने ना तो उनकी छुट्टी बढ़ाई और न ही उनके स्वास्थ्य की जांच की। और तो और उसे भगोड़ा घोषित कर सेवा से बर्खास्त भी कर दिया।

Mon, 27 Oct 2025 06:05 PMSourabh Jain वार्ता, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने एक कांस्टेबल की स्वास्थ्य स्थिति की जांच किए बिना उसे "भगोड़ा" घोषित करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि बार-बार चिकित्सा जांच के उसके अनुरोध के बावजूद अर्ध सैनिक बल ने उसे बर्खास्त करके मनमाना व्यवहार किया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने ITBP को दो महीने का समय देते हुए जरूरी कार्रवाई पूरी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी 18 साल की बेदाग सेवा के लिए पेंशन का लाभ मिले।

हाई कोर्ट में यह याचिका पीड़ित कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने लगाई थी। जिन्हें साल 2006 में 18 साल से ज्यादा समय तक ITBP में सेवाएं देने के बाद अर्ध सैनिक बल से बर्खास्त कर दिया गया था। जस्टिस संदीप शर्मा ने सोमवार को उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। इस दौरान हाई कोर्ट ने ITBP के 7 नवंबर, 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को पेंशन योग्य सेवा पूरी होने की तिथि से सेवामुक्त माना जाए हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

याचिका के अनुसार, 1988 में ITBP में शामिल हुए महेंद्र सिंह दिसंबर 2005 में एक दुर्घटना में घायल हो गए थे और बाद में उन्हें तपेदिक (टीबी) रोग होने का पता चला था। फिर जनवरी 2006 में वह स्वीकृत मेडिकल लीव पर गए और खराब स्वास्थ्य के कारण आगे भी छुट्टियां बढ़ाने की मांग की, जिसे बल के संबंधित विभाग ने विधिवत स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद उनकी चिकित्सा स्थिति की पुष्टि किए बिना ITBP ने 15 फरवरी, 2006 से उन्हें ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया और बाद में 10 जुलाई, 2006 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के भाई से उनके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिलने के बावजूद ITBP ने ना तो उनकी छुट्टी बढ़ाई और न ही उनके स्वास्थ्य की जांच की। जस्टिस शर्मा ने कहा, 'प्रतिवादियों ने बिना किसी जांच के 20 मई, 2006 को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, और ऐसे नोटिस का जवाब मिलने से पहले ही याचिकाकर्ता को 'भगोड़ा' भी घोषित कर दिया गया।'

यशोधर कामत बनाम महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल (2021) में उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि बर्खास्तगी की सजा कथित कदाचार के लिए पूरी तरह से अनुपातहीन थी। जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का प्रतिवादियों का कदम कठोर और पूरी तरह से अनुचित है।'

उच्च न्यायालय ने ITBP को दो महीने के अंदर जरूरी कार्रवाई पूरी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी 18 साल की बेदाग सेवा के लिए पेंशन लाभ मिले।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
