हिमाचल के 10 छोटे कॉलेजों का बड़े संस्थानों में होगा विलय, प्रभावित छात्रों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए
विलय से प्रभावित होने वाले कॉलेज छात्रों के ऊपर किसी तरह का आर्थिक बोझ ना पड़े, इस वजह से राज्य सरकार ने इस फैसले से प्रभावित प्रत्येक छात्र को हम महीने 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, स्टाइपेंड के रूप में देने का फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 75 से कम छात्र संख्या वाले 10 कॉलेजों के विलय के आदेश जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिन संस्थानों को दूसरे कॉलेजों में समाहित किया जा रहा है, उनमें राजकीय महाविद्यालय टिक्कर, राजकीय डिग्री कॉलेज भलेई, राजकीय डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, राजकीय डिग्री कॉलेज कुपवी, आर्यभट्ट राजकीय डिग्री कॉलेज संधोल, राजकीय डिग्री कॉलेज मुल्थान, राजकीय डिग्री कॉलेज जयनगर, राजकीय डिग्री कॉलेज ननखड़ी, राजकीय डिग्री कॉलेज रोनहाट और राजकीय डिग्री कॉलेज कोटली शामिल हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार इन 10 कॉलेजों में कुल 448 छात्र अध्ययनरत हैं। इनमें राजकीय महाविद्यालय टिक्कर और राजकीय डिग्री कॉलेज भलेई में केवल 8-8 छात्र हैं, जबकि राजकीय डिग्री कॉलेज रोनहाट में 70 छात्र दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुकुमसेरी में 40, कुपवी में 46, संधोल में 47, मुल्थान में 59, जयनगर में 61, ननखड़ी में 59 और कोटली में 50 छात्र पढ़ रहे हैं। सरकार का तर्क है कि इतनी कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों में उपलब्ध संसाधनों, शिक्षकों और आधारभूत ढांचे का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन्हें बड़े संस्थानों के साथ जोड़ा जा रहा है।
छात्रों को नहीं होगा नुकसान, सरकार देगी आर्थिक सहायता
कॉलेजों के विलय के फैसले के साथ सरकार ने प्रभावित विद्यार्थियों को राहत देने का भी फैसला किया है। विभागीय सूची के अनुसार इन 10 कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के कुल 319 छात्र हैं, जिन्हें अब पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे कॉलेजों में जाना होगा। ऐसे सभी विद्यार्थियों को सरकार 5 हजार रुपए प्रति माह स्टाइपेंड देगी। आंकड़ों के मुताबिक राजकीय डिग्री कॉलेज रोनहाट में 50, जयनगर में 45, ननखड़ी में 41, मुल्थान में 38, संधोल में 36, कुकुमसेरी और कोटली में 35-35, कुपवी में 33, भलेई में 4 तथा टिक्कर में 2 प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जो इस सहायता के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि कॉलेजों के विलय के कारण यदि विद्यार्थियों को दूसरे कस्बों या क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों तक जाना पड़ता है तो उन्हें परिवहन, आवास और अन्य खर्चों का अतिरिक्त बोझ न उठाना पड़े, इसी उद्देश्य से यह आर्थिक सहायता दी जा रही है।
हालांकि जो छात्र विलय किए जा रहे कॉलेज के अलावा किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश ले लेगा, वह उक्त स्टाइपेंड को पाने का अधिकारी नहीं रह जाएगा।
स्टाइपेंड देने पर सालाना खर्च होंगे 1.91 करोड़ रुपए
शिक्षा विभाग द्वारा तैयार वित्तीय आकलन के अनुसार इन 319 छात्रों को 5,000 रुपए प्रतिमाह की दर से स्टाइपेंड देने पर सरकार को हर महीने 15 लाख 95 हजार खर्च करने होंगे। पूरे वर्ष के लिए यह राशि बढ़कर 1 करोड़ 91 लाख 40 हजार हो जाएगी। आंकड़ों के अनुसार राजकीय महाविद्यालय टिक्कर के छात्रों पर सालाना 1.20 लाख, भलेई पर 2.40 लाख, कुकुमसेरी पर 21 लाख, कुपवी पर 19.80 लाख, आर्यभट्ट राजकीय डिग्री कॉलेज संधोल पर 21.60 लाख, मुल्थान पर 22.80 लाख, जयनगर पर 27 लाख, ननखड़ी पर 24.60 लाख, रोनहाट पर 30 लाख और कोटली पर 21 लाख का व्यय अनुमानित है। इस तरह सरकार एक ओर कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों का पुनर्गठन कर संसाधनों के बेहतर उपयोग की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर यह संदेश भी देना चाहती है कि संस्थानों के विलय का असर उनकी पढ़ाई और उच्च शिक्षा तक पहुंच पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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