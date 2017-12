शिमला ताजपोशी: आज से हिमाचल में जयराम राज, ग्यारह मंत्रियों ने ली थपथ

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 52 साल के जयराम स्नातक हैं और पांचवी बार विधायक चुने गए हैं। जयराम ठाकुर के अलावा, जिन्हें मंत्री पद शपथ दिलाई वो थे- महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, अनिल शर्मा, सरवीण चौधरी, राम लाल मार्कंड, विपीन सिंह परमार, वीरेन्द्र कंवर, विक्रम सिंह, गोविंद सिंह और राजीव सहजल। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे।

-राजीव सैजल ने ली मंत्री पद की शपथ, तीसरी बार बने हैं विधायक। दलित कोटे से मंत्री बन रहे हैं। पेशे से डॉक्टर है और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सोलन जिले के कसौली सीट से विधायक हैं।

-गोविंद सिंह ठाकुर ने भी संस्कृत में शपथ ली। तीसरी बार लगातार विधायक बने और पहली बार मंत्री बन रहे हैं। बीए तक उन्होंने पढ़ाई की है। उनकी छह करोड़ रूपये की संपत्ति है। तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

-वीरेन्द्र कंवर उना जिले के कुटलैहड़ से विधायक चुने गए हैं। 2003 में पहली बार विधायक चुने गए। इस चनाव में वह चौथी बार विधायक बने हैं। आरएसएस और एबीवीपी से उनका जुड़ाव रहा है। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनकी संपत्ति करीब तीन करोड़ से ज्यादा है।

-विक्रम सिंह कांगड़ा जिले के जसवां-प्रागपुर सीट से विधायक बने हैं। तीसरी बार विधायक बने। 2000 में हिमाचल भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। बीएससी, बीएड की पढ़ाई की है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है।



-विपीन सिंह परमार तीसरी बार राज्य के मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। वह 1998 में पहली बार विधायक बने। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनकी संपत्ति करीब एक करोड़ से ज्यादा है। कांगड़ा जिले से सुहल सीट से वह विधायक बने हैं।

-52 साल के डॉक्टर राम लाल मार्कंड ने पीएच डिग्री धारक है। वे लाहौल स्पीति से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। रामलाल के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। 1998 में वे पहली बार मंत्री बनाए गए थे।

-कांगड़ा जिले की शाहपुर सीट से विधायक चुनी गई सरवीन चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। वह चौथी बार विधायक चुनी गई। 2008 से 2012 के दौरान भाजपा की सरकार में भी वह मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की है। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

-सुरेश भारद्वाज ने संस्कृत में शपथ ली। वे शिमला शहर से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश भाजपा के वह अध्यक्ष भी रहे हैं। वे विज्ञान और लॉ से स्नातक है। वह हिमाचल विधानसभा मे मुख्य सचेतक भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैंं।

-मंडी सीट से जीते अनिल शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल के बड़े नेता सुखराम के बेटे हैं। सलमान खान की बहन अर्पिता के ससुर हैं। वीरभद्र सरकार में वह मंत्री थे और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे।

11: 30AM मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते जयराम ठाकुर

शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे।

10.58AM- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहुंचे शिमला, नव निर्वाचित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत

10:30AM- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिये शिमला जाने के दौरान यहां चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पहुंचे। पंजाब और हरियाणा के राज्यपालों, चंडीगढ़ प्रशासन अधिकारियों तथा भारतीय जनता पाटीर् के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

