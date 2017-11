शोध: ये एक चीज आपको बचा सकती है खतरनाक हृदय रोगों से

मॉडर्न लाइफ में हार्ट से जुड़ी बीमारियां बेहद आम हो गई हैं। इसका कारण है अनियमित रूप से चलने वाली दिनचर्या जिसमें काम और खान-पान शामिल हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप रोज एक साधारण सी आदत अपने खान-पान में शामिल कर लें तो हार्ट की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं।

खाने में ये चीज बचा सकती है हृदय रोग से

'Journal of the American College of Cardiology' पत्रिका में छपी इस नई रिसर्च के अनुसार अगर आप रोज अखरोट, बादाम, मूंगफली, काजू जैसे नट्स खाते हैं तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। रिसर्च से जुड़ी टीम ने 2,10,000 लोगों पर करीब तीन बड़े शोध किए। 32 सालों तक चले इस पूरे शोध में इन लोगों से दवाईयों, जीवनशैली और खान-पान से जुड़ी चीजों को लेकर

प्रशन पूछे गए।

Nuts खाने के ये हैं लाभ

लंबे वक्त तक चले इस शोध में सामने आया कि जो लोग जितना ज्यादा नट्स खातें हैं, हार्ट की बीमारियां होने का खतरा उतना ही कम हो जाता है। खासकर कि 'अखरोट' इन सब में सबसे ज्यादा लाभदायक है। रिसर्च के नतीजों के मुताबिक जो लोग एक सप्ताह में दो या तीन बार अखरोट खाते हैं उनमें हृदय रोग होने का खतरा 20 प्रतिशत कम हो जाता है।

बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, पिस्ता जैसी चीजों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा तो होती ही है। इसके अलावा इसमें उमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई जैसे तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। तो अगर हार्ट को स्वस्थ रखना है तो अपने खान-पान की आदत में nuts को भी शामिल कर लें।