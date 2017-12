रिसर्च: गर्भनिरोधक दवाइयां लेने से बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 

गर्भनिरोधक गोलियां लेने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। एक ताजा अध्ययन में ये बात सामने आई है।

डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने कहा है कि जो महिलाएं हार्मोन का रोकथाम के लिए पिल्स लेती हैं, जिसमें गर्भनिरोधक गोलियां भी शामिल हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये नतीजे करीब एक करोड़ 80 लाख महिलाओं पर किए गए अध्ययन के बाद सामने आए हैं।

'The New England Journal of Medicine' में छपी इस रिसर्च में सामने आया है जिन महिलाओं ने हाल ही में हार्मोनल निरोधक गोलियों का सेवन किया उन्में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा दिखा, बजाए उन महिलाओं के जिन्होंने कभी इन गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया। इस रिसर्च में 15-49 साल की महिलाओं पर 10 सालों से ज्यादा समय तक शोध किया गया।

इस शोध के मुताबिक जो महिलाओं नियमित रूप से इन दवाइयों के सेवन नहीं करती हैं लेकिन पांच साल से ज्यादा समय से ये गोलियां लेती आ रही हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। गर्भनिरोधक जैसी दवाइयां इस्तेमाल करने वाली हर एक लाख महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी में 13 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यानि हर साल हार्मोनल निरोधक गोलियां लेने वाली हर 7690 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का एक अतिरिक्त मामला ज्यादा देखने को मिलता है।