International Yoga Day 2019 : पाचन क्रिया में सुधार लाता है शशांकासन, देखें PM मोदी का यह एनिमेटेड Video

PM नरेंद्र मोदी के योगासनों की सीरीज में आज शशांकासन करने का तरीका, उसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया गया है। पीएम मोदी के योगासनों की यह एनिमेशन सीरीज है। इसे उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल @narendramodi से YogaDay2019 हैशटैग के साथ ट्वीट किया जा रहा है। वीडियो की यह सीरिज 21 जून को मनाए जाने वाले अंतराष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा है। मोदी रोजाना ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और इसके जरिए लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील कर रहे हैं।

पीएम मोदी के योगासनों की यह सीरीज 5 जून से शुरू हुई थी। इसमें रोज एक आसन के करने का तरीका, उसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया जाता है। इस सीरीज में अब तक कई आसनों के बारे में बताया जा चुका है। आज का वीडियो पीएम के ट्विटर हैंडल से सुबह 8:40 बजे पोस्ट किया गया। दोपहर 3 बजे तक इसे 53000 से ज्यादा बार देखा जा चुका था।

Watch this video on Shashankasana.



Make Shashankasana a part of your routine and see the positive changes it brings to your lifestyle. #YogaDay2019 pic.twitter.com/8AvHuzr2Oc