International Yoga Day 2019 : इस योगासन से दूर होगी रीढ़ की हड्डी की तकलीफें, PM मोदी ने शेयर किया आज का योगासन

PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने योगासनों की एनिमेटेड सीरीज की 5वीं किस्त जारी की। PM के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @narendramodi से जारी इस वीडियो में उन्होंने पादहस्तासन के बारे में जानकारी दी और उसके फायदे व सावधानियां भी बताए।

पीएम मोदी का यह एनिमेटेड वीडियो 2.24 मिनट का है और इसमें पादहस्तासन करन की विधि के अलावा इसके फायदे भी बताए गए हैं। अब तक इस वीडियो को बार देखा जा चुका है और बार रीट्वीट किया गया है। इसे लाइक्स मिल चुके हैं। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह एनिमेटेड वीडियो 21 जून को International Yoga Day 2019 के मौके पर जारी किए जा रहे हैं।

आज के वीडियो को मिलाकर अब तक इस सीरीज के 6 वीडियो आ चुके हैं। इनके छह योगासनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि पिछले साल भी योग दिवस से पहले पीएम ने योगासन करते हुए अपने कई वीडियो ट्वीट किए थे।

Do you practice Padahastasana?



If not, know more about it and the numerous advantages of this Asana. #YogaDay2019 pic.twitter.com/tPdSgTVmZ0