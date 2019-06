International Yoga Day 2019 : PM मोदी ने चौथे ट्वीट मेंं बताए अर्धचक्रासन के फायदे और विधि, देखें Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को International Yoga Day 2019 के मौके पर जारी अपनी योगासनों की सीरीज का चौथा एनिमेटेड वीडियो शनिवार को जारी किया। PM के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @narendramodi से जारी इस वीडियो में उन्होंने अर्धचक्रासन के बारे में जानकारी दी और उसके फायदे व सावधानियां भी बताए।

8 जून को सुबह 8.37 बजे ट्वीट किए गए इस वीडियो में पीएम नारंगी टी-शर्ट और ग्रे ट्रैक पैंट्स में नजर आ रहे हैं। 1.59 मिनट के इस वीडियो को अब तक 44 हजार बार देखा जा चुका है और 11 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो को 2500 बार रीट्वीट भी किया जा चुका है। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने त्रिकोणासन के फायदे और उसे करने का तरीका अपने एनिमेटेड वीडियो के साथ ट्वीट किया था।

प्रधानमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला बड़ा सामाजिक ईवेंट होगा। गौरतलब है कि बीते साल भी पीएम मोदी के विभिन्ना योगासन करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए गए थे।

Stronger back, better blood circulation and more…



Know why practising Ardha Chakrasana is helpful. #YogaDay2019 pic.twitter.com/qbXAaflWus