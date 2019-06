International Yoga Day 2019 : पीएम मोदी ने आज बताए वक्रासन के फायदे, देखें Video

21 जून को International Yoga Day 2019 से पहले PM नरेंद्र मोदी की योगासनों की सीरीज जारी है। इसके अंतर्गत आज वक्रासन के फायदे, उसे करने का तरीका और उसके लिए जरूरी सावधानियों के बारे में बताया गया। पीएम मोदी के योगासनों की यह एनिमेशन सीरीज है। इसे उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल @narendramodi से YogaDay2019 हैशटैग के साथ ट्वीट किया जा रहा है।

पीएम मोदी के योगासनों की यह सीरीज 5 जून से शुरू हुई थी। इसमें रोज एक आसन के करने का तरीका, उसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया जाता है। इस सीरीज में अब तक 8 आसनों के बारे में बताया जा चुका है। आज का वीडियो पीएम के ट्विटर हैंडल से सुबह 8.40 बजे पोस्ट किया गया। दिन के 12 बजे तक इसे 64.5 हजार बार देखा जा चुका था और लाइक्स मिल चुके थे। इसे रीट्वीट भी किया गया।

Have you ever practiced Vakrasana? Its advantages are numerous and long lasting.



Watch this video. #YogaDay2019 pic.twitter.com/XllWeXUkSC