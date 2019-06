International Yoga Day 2019 : बेहतर पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन के लिए करें वज्रासन, देखें PM मोदी का यह एनिमेटेड Video

PM नरेंद्र मोदी के योगासनों की सीरीज में आज वज्रासन करने का तरीका, उसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया गया है। पीएम मोदी के योगासनों की यह एनिमेशन सीरीज है। इसे उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल @narendramodi से YogaDay2019 हैशटैग के साथ ट्वीट किया जा रहा है।

पीएम मोदी के योगासनों की यह सीरीज 5 जून से शुरू हुई थी। इसमें रोज एक आसन के करने का तरीका, उसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया जाता है। इस सीरीज में अब तक 8 आसनों के बारे में बताया जा चुका है। आज का वीडियो पीएम के ट्विटर हैंडल से सुबह 8.40 बजे पोस्ट किया गया। दिन के 12 बजे तक इसे 64.5 हजार बार देखा जा चुका था और लाइक्स मिल चुके थे। इसे रीट्वीट भी किया गया।

इस एनिमेटेड वीडियो में 'वज्रासन' करने की हर एक बारीकी को काफी अच्छे से दर्शाया गया है और साथ ही इसके फायदों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया है. मोदी ने ट्वीट किया, वज्रासन करने के दो लाभ हैं, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और पाचन मंत्र। क्या आप इसका अभ्यास करते हैं। अगर नहीं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं?

Better blood circulation and digestive system are two of the many benefits of Vajrasana.



Do you practice this Asana?



If not, what are you waiting for! #YogaDay2019 pic.twitter.com/vqd3rKs3bW