International Yoga Day 2019 : पीएम मोदी के साथ आज जानिए उष्ट्रासन के फायदे, देखें Video

PM नरेंद्र मोदी के योगासनों वाली सीरीज का छठा वीडियो सोमवार सुबह जारी किया गया। यह वीडियो उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल @narendramodi से जारी किया गया है। आज के वीडियो में उन्होंने उष्ट्रासन के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने इस आसन के फायदे और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी बताया।

विभिन्न योगासनों पर आधारित इस सीरीज में पीएम मोदी के एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। इनमें वह हर दिन अलग-अलग योगासनों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। अब तक इस तरह के 7 वीडियो आ चुके हैं। आज जारी वीडियो सुबह 8.46 बजे शेयर किया गया। सुबह एक घंटे के भीतर पीएम के इस वीडियो को 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका था। इसे 6 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले चुके हैं और 1200 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। पिछले साल भी योग दिवस से पहले पीएम ने योगासन करते हुए अपने कई वीडियो ट्वीट किए थे।

Ustrasana is wonderful for your health.



Practising this Asana regularly will strengthen the back, shoulders and improve flexibility.



Learn this Asana and make it an integral part of your daily Yoga routine. #YogaDay2019 pic.twitter.com/s6btN9wGIj