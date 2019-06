International Yoga Day 2019 : स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए रोज करें शलभासन, देखें PM का एनिमेटेड Video

PM नरेंद्र मोदी की योगासनों की सीरीज में आज शलभासन के बारे में बताया गया। इस सीरीज में पीएम के एनिमेटेड वीडियो उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @narendramodi से शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो में शलभासन करने का तरीका, उसके फायदे और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया गया है।

पीएम मोदी का यह एनिमेटेड वीडियो सोमवार सुबह 7.57 बजे पोस्ट किया गया। 2.24 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने शलभासन करने की विधि के अलावा इसके फायदे भी बताए गए हैं। सुबह पोस्ट होने के बाद 9.30 बजे तक इस वीडियो को 38.9 हजार बार देखा जा चुका है और 1900 से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया है। इसे तकरीबन 9700 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। पीएम मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह एनिमेटेड वीडियो 21 जून को International Yoga Day 2019 के मौके पर जारी किए जा रहे हैं।

Stronger wrists, back muscles and prevention of spondylitis...just some of the reasons why practising Shalabhasana is beneficial. #YogaDay2019 pic.twitter.com/etloBuR7KB