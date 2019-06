International Yoga Day 2019 : PM मोदी के साथ आज जानिए सेतुबंधासन के फायदे, देखें Video

21 जून को International Yoga Day 2019 के मौके पर चलाई जा रही PM नरेंद्र मोदी के योगासनों की एनिमेटेड सीरीज में मंगलवार को सेमतुबंधासन के बारे में जानकारी दी है। पीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @narendramodi

से जारी आज की कड़ी में सेतुबंधासन करने का तरीका, इसके फायदे और सावधानियों के बारे में बताया गया है। पीएम की इस एनिमेटेड सीरीज में रोजाना एक आसन के बारे में जानकारी दी जा रही है।

पीएम के योगासनों की यह एनिमेटेड सीरीज की शुरुआत 5 जून से हुई थी और सबसे पहले त्रिकोणासन के बारे में बताया गया था। इसके बाद रोजाना पीएम के ट्विटर हैंडल से एक आसन के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज जारी वीडियो को सुबह 8.17 बजे पोस्ट किया गया। दिन के 12 बजे तक इसे 60 हजार बार दिखा जा चुका था और 13 हजार के करीब लाइक्स मिल चुके थे। इसे तकरीबन 3 हजार बार रीट्वीट भी किया गया।

Have you practiced Setu Bandhasana?



Sharing a video that will teach you the Asana and also state some of its benefits. #YogaDay2019 pic.twitter.com/rc9bZNsjM0