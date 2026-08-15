स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में पुलिस से क्यों भिड़ गए किसान? जमकर हुई पत्थरबाजी
आपको बता दें कि यह पूरा विवाद हिसार के सूर्या नगर निवासी डेरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या से जुड़ा हुआ है। 4 अगस्त को कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर जीवन कुंडू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
हरियाणा के जींद जिले के गुलकानी और हांसी में शनिवार को किसानों, खाप प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के बीच भारी टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हांसी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का विरोध करने जा रहे किसानों और खाप सदस्यों को पुलिस ने सीमा पर रोक दिया। इसके बाद जींद-हांसी मार्ग पर गुलकानी के पास स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी।
आपको बता दें कि यह पूरा विवाद हिसार के सूर्या नगर निवासी डेरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या से जुड़ा हुआ है। 4 अगस्त को कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर जीवन कुंडू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। खाप पंचायतों और किसान संगठनों की महापंचायत ने इस मामले में सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा।
शनिवार को जब प्रदर्शनकारी हांसी स्थित कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने गुलकानी गांव के पास भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इससे नाराज होकर किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने जींद-हांसी मार्ग पर धरना दे दिया और यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच धक्का-मुक्की और टकराव हुआ।
खूब चले पत्थर
रिपोर्टों के अनुसार, हांसी में प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किया गया और पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में हांसी के एसपी और डीएसपी समेत कई किसान घायल हुए हैं। विरोध के आह्वान के बाद खटाखट टोल प्लाजा को भी शनिवार को बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में आवाजाही काफी प्रभावित हुई।
भाजपा विधायक ने की निंदा
भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर कहा, "मैं इस जघन्य हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है वह पूरी तरह झूठ और निराधार है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। उसके कृत्य का संबंध उसके परिवार, गांव या रिश्तेदारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के मामले में कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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