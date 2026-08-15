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स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में पुलिस से क्यों भिड़ गए किसान? जमकर हुई पत्थरबाजी

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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आपको बता दें कि यह पूरा विवाद हिसार के सूर्या नगर निवासी डेरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या से जुड़ा हुआ है। 4 अगस्त को कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर जीवन कुंडू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा में पुलिस से क्यों भिड़ गए किसान? जमकर हुई पत्थरबाजी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

हरियाणा के जींद जिले के गुलकानी और हांसी में शनिवार को किसानों, खाप प्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन के बीच भारी टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हांसी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का विरोध करने जा रहे किसानों और खाप सदस्यों को पुलिस ने सीमा पर रोक दिया। इसके बाद जींद-हांसी मार्ग पर गुलकानी के पास स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी।

आपको बता दें कि यह पूरा विवाद हिसार के सूर्या नगर निवासी डेरी संचालक जीवन कुंडू की हत्या से जुड़ा हुआ है। 4 अगस्त को कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर जीवन कुंडू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। खाप पंचायतों और किसान संगठनों की महापंचायत ने इस मामले में सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा।

शनिवार को जब प्रदर्शनकारी हांसी स्थित कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने गुलकानी गांव के पास भारी बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इससे नाराज होकर किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने जींद-हांसी मार्ग पर धरना दे दिया और यातायात पूरी तरह ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस और भीड़ के बीच धक्का-मुक्की और टकराव हुआ।

खूब चले पत्थर

रिपोर्टों के अनुसार, हांसी में प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किया गया और पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में हांसी के एसपी और डीएसपी समेत कई किसान घायल हुए हैं। विरोध के आह्वान के बाद खटाखट टोल प्लाजा को भी शनिवार को बंद कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में आवाजाही काफी प्रभावित हुई।

भाजपा विधायक ने की निंदा

भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर कहा, "मैं इस जघन्य हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सोशल मीडिया पर जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है वह पूरी तरह झूठ और निराधार है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। उसके कृत्य का संबंध उसके परिवार, गांव या रिश्तेदारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के मामले में कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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