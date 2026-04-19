NIT में छात्र क्यों कर रहे हैं आत्महत्या? 2 महीने में 4 ने ले ली अपनी जान; हॉस्टल खाली करने का आदेश
संस्थान में पिछले दो महीनों के भीतर चार छात्रों ने दम तोड़ा है, जिनमें से तीन घटनाएं अकेले अप्रैल महीने की हैं। 16 फरवरी को तेलंगाना के 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या की। 31 मार्च को हरियाणा के नूंह के तीसरे वर्ष के छात्र की मौत।
हरियाणा के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), कुरुक्षेत्र में पिछले दो महीनों के भीतर चार छात्रों की आत्महत्या की घटना ने सबको परेशान कर दिया है। शुक्रवार रात एक और छात्रा द्वारा जान देने की कोशिश की गई। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। एनआईटी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो प्रोफेसरों का तबादला कर दिया है और सभी छात्र-छात्राओं को रविवार तक हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दिया है।
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। महाराष्ट्र की रहने वाली इस छात्रा ने इससे पहले एक व्हाट्सऐप ग्रुप में संदेश भेजा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। हालांकि, साथी छात्रों की मुस्तैदी से उसे बचा लिया गया। फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर है और उसे काउंसलिंग दी जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में छात्रा यह कहती सुनी जा रही है कि "पहले हुई आत्महत्याओं को लेकर कोई गंभीर नहीं है, लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर भूल जाएंगे।"
दो महीने में चार मौतें
संस्थान में पिछले दो महीनों के भीतर चार छात्रों ने दम तोड़ा है, जिनमें से तीन घटनाएं अकेले अप्रैल महीने की हैं। 16 फरवरी को तेलंगाना के 19 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या की। 31 मार्च को हरियाणा के नूंह के तीसरे वर्ष के छात्र की मौत। 8 अप्रैल को सिरसा के सिविल इंजीनियरिंग के छात्र ने जान दे दी। 17 अप्रैल को द्वितीय वर्ष की एक छात्रा अपने कमरे में मृत पाई गई।
गुरुवार को हुई घटना के बाद छात्रों ने परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि एनआईटी प्रशासन ने पिछले मामलों में लापरवाही बरती और समय पर कार्रवाई नहीं की। छात्रों के दबाव के बाद प्रशासन ने उन दो प्रोफेसरों का तबादला कर दिया है, जिन पर लापरवाही के आरोप लग रहे थे।
हॉस्टल खाली करने का नोटिस
तनावपूर्ण माहौल और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एनआईटी रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी किया है। इसके तहत स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और पीएचडी के सभी छात्रों को रविवार तक हॉस्टल खाली करने को कहा गया है। संस्थान ने अगले आदेश तक छुट्टियों की घोषणा कर दी है। परीक्षाओं और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल बाद में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
एनआईटी के वरिष्ठ प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन घटनाओं के पीछे डिजिटल मीडिया को एक बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा, "आजकल बच्चे डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं, जिससे उनमें अकेलापन बढ़ गया है और दोस्तों या माता-पिता से संवाद कम हो गया है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक इन आत्महत्याओं के पीछे कोई शैक्षणिक कारण सामने नहीं आया है। संस्थान ने अब एक 'मेंटरशिप प्रोग्राम' शुरू किया है ताकि छात्रों की समस्याओं को सुना जा सके और अभिभावकों के साथ दूरी को कम किया जा सके।
याद रखें, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप या आपका कोई परिचित तनाव में है, तो आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सुमैत्री (दिल्ली): 011-23389090 स्नेहा फाउंडेशन (चेन्नई): 044-24640050
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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