कौन है शम्सुद्दीन? AAP से निकाला गया था, मुस्तफा फैमिली पर लगाए बेटे की हत्या के आरोप

संक्षेप: अकील अख्तर का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश स्थित हरदा खेरी है। यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मृतक के शरीर से विसरा नमूने फोरेंसिक लैब भेजे हैं, रिपोर्ट 2-3 महीने में आएगी।

Wed, 22 Oct 2025 10:35 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब पुलिस के द्वारा पूर्व डीजीपी (मानवाधिकार) मुस्तफा अख्तर के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में मामला दर्ज कर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी की निगरानी एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे और मामले की गहरी और वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे। शुरुआती जांच में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं पाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था।

सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट सामने आए, जिनमें मृतक ने व्यक्तिगत विवाद और अपनी जान को खतरे में होने की आशंका जताई थी। 17 अक्टूबर को शम्सुद्दीन चौधरी ने शिकायत दर्ज करवाई। इसमें मुस्तफा फैमिली पर बेटे की हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं।

कौन है शम्सुद्दीन चौधरी?

शम्सुद्दीन चौधरी पूर्व में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहम्मद जलील-उर-रहमान के व्यक्तिगत सहायक (PA) थे। मुस्तफा के अनुसार, शम्सुद्दीन चौधरी को AAP से निकाल दिया गया था क्योंकि उन पर रिश्वत और कमीशन लेने का आरोप था। उन्होंने कहा कि 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में AAP के लिए प्रचार किया था और उन्होंने FIR इस कारण से दर्ज कराई कि अकील के साथ हुई घटना गलत थी।

अकील अख्तर का पैतृक गांव उत्तर प्रदेश स्थित हरदा खेरी है। यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मृतक के शरीर से विसरा नमूने फोरेंसिक लैब भेजे हैं, रिपोर्ट 2-3 महीने में आएगी।

मुस्तफा का कहना है कि अकील की मौत ब्यूप्रेनोर्फिन के ओवरडोज से हुई। अकील को किशोरावस्था से ही नशे की समस्या थी, कई स्कूलों से निकाल दिया गया था। परिवार ने कई बार इलाज करवाया, लेकिन वह बार-बार पुनः लत में लौट आया। मुस्तफा ने कहा कि अकील ने अपनी मां और पत्नी को पैसों के लिए परेशान किया और घर में आग लगाई। पुलिस में कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थीं।

आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा कि शम्सुद्दीन चौधरी पिछले साल से उनके संपर्क में नहीं थे। पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने कहा कि परिवार पूरी तरह से जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। रजिया सुल्तान और उनकी बेटी निशत अख्तर ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर इसे राजनीतिक दबाव बताया और कहा कि FIR दर्ज होना अपराध साबित नहीं करता है।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
