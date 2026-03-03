Hindustan Hindi News
कौन हैं संजय भाटिया, जिन्हें BJP ने हरियाणा से बनाया RS चुनाव में कैंडिडेट; खट्टर और करनाल से कनेक्शन

Mar 03, 2026 05:10 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
संजय भाटिया ने साल 2019 में करनाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों के बड़े अंतर से हराया था, जो सूबे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।

भाजपा ने करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। संजय भाटिया 5 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। 57 साल के संजय भाटिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ है। वह भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं। वहीं अभी राज्य सभा की दूसरी सीट के लिए एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना अभी बाकी है।

लोकसभा चुनाव में दर्ज की थी सबसे बड़ी जीत

संजय भाटिया का जन्म 29 जुलाई 1967 को हुआ था। वह कॉलेज के दिनों से ही बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े थे। संजय भाटिया ने साल 2019 में करनाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों के बड़े अंतर से हराया था, जो हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाती है। इसके बावजूद पार्टी ने 2024 में उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। उनकी जगह पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव लड़ा था।

खट्टर के करीबी

हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भाटिया ने पानीपत शहर से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कहा था। अब बीजेपी ने उन्हें इनाम के तौर पर राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। पार्टी के भीतर उन्हें एक बेहद कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता माना जाता है। भाटिया हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है।

एक सीट पर भाजपा की जीत तय

हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 48 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 37 सीटें, इनेलो की 2 और अन्य 3 सीटे हैं। इसके अलावा इनेलो के तीन विधायक हैं। विधानसभा गणित के आधार पर एक सीट पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, दूसरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है। जल्द ही कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है।

Pramod Praveen

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

