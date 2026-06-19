कौन हैं वे 6 IAS अधिकारी, जिनके खिलाफ जांच की मिली मंजूरी; राम कुमार सिंह गिरफ्तार

इस मामले में अब तक 15 लोगों और 3 शेल कंपनियों के खिलाफ पंचकुला की अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। हालांकि, आरोपी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जानी अभी बाकी है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को 657 करोड़ रुपये के बड़े बैंक घोटाले में हरियाणा कैडर के निलंबित आईएएस (IAS) अधिकारी राम कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस हाई-प्रोफाइल घोटाले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने आईएएस अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की।

इस घोटाले की समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नुकसान की राशि 645 करोड़ रुपये बताई है, जबकि सीबीआई ने इस धोखाधड़ी को 657 करोड़ रुपये का आंका है।

कौन हैं आईएएस राम कुमार सिंह? राम कुमार सिंह 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें हरियाणा सिविल सर्विसेज (HCS) से प्रमोशन पाकर आईएएस बनाया गया था। इस घोटाले में नाम आने के बाद हरियाणा सरकार ने इसी साल 8 अप्रैल को उन्हें और 2011 बैच के एक अन्य आरोपी आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को निलंबित कर दिया था। राम कुमार सिंह 26 अक्टूबर 2020 से 12 मई 2021 तक और फिर दोबारा 10 जुलाई 2025 से 28 जनवरी 2026 तक पंचकुला नगर निगम (MC) के कमिश्नर रहे थे। सीबीआई के अनुसार, अकेले पंचकुला नगर निगम के मामले में ही चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खाते से 79.46 करोड़ रुपये उड़ाए गए।

फर्जी एफडी के नाम पर ऐसे हुई धोखाधड़ी सीबीआई ने जांच में पाया कि पंचकुला नगर निगम का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन करके खोला गया था। खाता खोलने के फॉर्म में जानकारियों को इस तरह दर्ज किया गया था ताकि बाद में किए जाने वाले धोखाधड़ी के लेन-देन को छुपाया जा सके। आरोपी बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत के तहत पंचकुला नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर राम कुमार सिंह ने फिक्स्ड डिपॉजिट खोलने के बहाने बिचौलियों के माध्यम से बैंक अधिकारियों को कई हस्ताक्षर किए हुए चेक सौंप दिए।

शेल कंपनियों में भेजे पैसे इन चेकों का उपयोग करके बैंक खातों से पैसे तो निकाल लिए गए, लेकिन कोई एफडी कभी बनाई ही नहीं गई। इस रकम को आरोपी बैंक अधिकारियों द्वारा संचालित की जा रही शेल यानी कि फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया।

सीबीआई ने दावा किया है कि इस हेराफेरी की पूरी जानकारी तत्कालीन कमिश्नर और पंचकुला नगर निगम के वरिष्ठ लेखाकार को थी और उनकी इसमें सक्रिय भागीदारी थी। एजेंसी इस मामले में वरिष्ठ लेखाकार सुरेंद्र जैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा, राम कुमार सिंह के चंडीगढ़ और करनाल स्थित आवासों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।

8 सरकारी विभागों से 504 करोड़ की हेराफेरी सीबीआई के मुताबिक, पंचकुला नगर निगम में हुई यह धोखाधड़ी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में चल रहे एक बड़े घोटाले का हिस्सा है। इस पूरी साजिश के तहत जाली या गैर-मौजूद एफडी और डेबिट नोट्स के जरिए हरियाणा सरकार के 8 अलग-अलग विभागों के कुल 504 करोड़ रुपये की सरकारी राशि शेल कंपनियों में रूट की गई थी।

इस मामले में अब तक 15 लोगों और 3 शेल कंपनियों के खिलाफ पंचकुला की अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। हालांकि, आरोपी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जानी अभी बाकी है।

जांच के घेरे में 6 और आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह और प्रदीप कुमार के अलावा हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 6 अन्य आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मंजूरी दी है। इनके नाम हैं मोहम्मद शाईन, पंकज अग्रवाल, डीके बेहरा, मणि राम शर्मा, विनीत गर्ग और साकेत कुमार। इनमें से मोहम्मद शाईन, पंकज अग्रवाल और प्रदीप कुमार के ठिकानों पर बीती 6 जून को छापेमारी भी की गई थी।

चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों में भी 153 करोड़ का घोटाला हरियाणा सरकार के विभागों के अलावा, सीबीआई चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों में हुए 153 करोड़ रुपये के घोटाले की भी अलग से जांच कर रही है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) मामले में बैंक खातों से पैसे निकालने के आरोप में सीबीआई ने 5 बैंकर्स, एक सीएससीएल अधिकारी और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।