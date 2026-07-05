लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर, जिम मालिक की हत्या में शामिल थे; कांस्टेबल को भी गोली लगी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों हथियार और गोला-बारूद से लैस थे और किसी अपराध को अंजाम देने की तैयारी में थे। दोनों हांसी में जिम चलाने वाले कपिल की हत्या में शामिल थे। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल को भी गोली लगी।
दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ ने मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस का कहना है कि दोनों हांसी में जिम ऑपरेटर की हत्या में शामिल थे। एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण ने बताया कि मारे गए शूटरों की पहचान प्रवेश और हिमांशु के तौर पर हुई है। दोनों हांसी में जिम चलाने वाले कपिल की हत्या में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि रविवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों मारे गए।
एसपी विक्रांत भूषण ने एएनआई को बताया कि पिछले महीने हांसी में जिम चलाने वाले कपिल नाम के एक व्यक्ति की दो अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में हांसी सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि यह अपराध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो मुख्य शूटर्स प्रवेश और हिमांशु ने किया था।
अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे
एसपी ने बताया कि रविवार सुबह काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट के इंचार्ज मंजीत को एक गुप्त सूचना मिली। इस जानकारी पर और काम करने पर पता चला कि ये दोनों वॉन्टेड शूटर्स हथियारों और गोला-बारूद से लैस थे और किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि जब पुलिस की टीमें उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं तो मामला गोलीबारी में बदल गया।
रोकने की कोशिश पर गोलीबारी शुरू कर दी
उन्होंने कहा कि जब पुलिस की टीमों ने शूटर्स को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीमों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जबकि कई अन्य अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं।
कांस्टेबल के पैर में गोली लगी
एसपी ने बताया कि गोलीबारी के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल के पैर में गोली लगी और चार अन्य अधिकारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगीं। गोलीबारी में दोनों शूटर्स भी घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने दोनों शूटर्स को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल कांस्टेबल को सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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