साइकिल से विधानसभा पहुंचे सीएम नायब सैनी, मंत्री और विधायक भी थे साथ; जानें क्यों
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज हरियाणा के विधायक एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे हैं। जब युवा नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से वे और उनका परिवार आगे बढ़ेगा।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। विधायक हॉस्टल से मुख्यमंत्री नायब सैनी, मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। स्पीकर हरविंद्र कल्याण की अपील पर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए सभी विधायकों से साइकिल से आने का अनुरोध किया गया था।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा?
साइकिल यात्रा पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज हरियाणा के विधायक एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे हैं। जब युवा नशे से दूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से वे और उनका परिवार आगे बढ़ेगा। जब समाज में ऐसा माहौल बनेगा कि हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा और नशे से दूर रहेगा, तो यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है।
साइकिल से विधानसभा पहुंचे सीएम नायब सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्रियों और विधायकों के साथ साइकिल चलाकर विधानसभा भवन पहुंचे। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सभी सदस्यों से साइकिल चलाकर आने की अपील की थी। नशा मुक्ति अभियान के तहत हरियाणा सरकार की साइक्लोथॉन यात्रा भी जारी है।
सदन शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक
सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक विधानसभा सचिवालय में हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। आज सदन में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत और प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की थी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भारी हंगामा किया था, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 6 बार स्थगित करनी पड़ी थी।
आज दो विधेयक हो सकते हैं पारित
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2025 पेश किया जाएगा। आज दो विधेयकों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित भी किया जा सकता है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा होगी, संभव है कि चर्चा के बाद इसे पारित भी कर दिया जाए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।