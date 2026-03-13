टटीरी सॉन्ग विवाद: सिंगर-रैपर बादशाह नहीं हुए पेश, महिला आयोग ने दिए गिरफ्तारी के आदेश
टटीरी सॉन्ग के आपत्तिजनक लिरिक्स और लड़कियों के शॉट्स को लेकर महिला आयोग ने उन्हें 6 मार्च को नोटिस भेजकर 13 मार्च को पानीपत एसपी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था। शुक्रवार को बादशाह की तरफ से 3 वकीलों का पैनल राज्य महिला आयोग के सामने पक्ष रखने पहुंचा।
अपने टटीरी सॉन्ग को लेकर विवादों में फंसे बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह शुक्रवार को समन पर पानीपत में पेश नहीं हुए। उनके वकीलों ने दलील दी कि किसी प्रोफेशनली व्यस्त होने की वजह से बादशाह नहीं आ सके और उन्होंने और समय मांगा लेकिन हरियाणा महिला आयोग ने इस से साफ मना कर दिया और बादशाह को गिरफ्तार करने का आदेश दिए। साथ ही आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने पंचकूला और पानीपत एसपी को बादशाह की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बादशाह देश छोड़कर न जाए।
वकील बोले, बादशाह क्रिमिनल नहीं
टटीरी सॉन्ग के आपत्तिजनक लिरिक्स और लड़कियों के शॉट्स को लेकर महिला आयोग ने उन्हें 6 मार्च को नोटिस भेजकर 13 मार्च को पानीपत एसपी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था। शुक्रवार को बादशाह की तरफ से 3 वकीलों का पैनल राज्य महिला आयोग के सामने पक्ष रखने पहुंचा। एडवोकेट अक्षय दहिया ने कहा कि हमें और आप सबको पता है कि अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से बादशाह यहां नहीं आ पाए। हमने चेयरपर्सन से टाइम लेने की कोशिश की है, लेकिन हमें दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया। वकीलों ने कहा कि बादशाह से जो भी प्रकरण हुआ, उसके लिए वह एक वीडियो अपलोड कर माफी मांग चुके हैं। वे हरियाणा का नाम ऊपर कर रहे हैं, लेकिन गलतियां हम सब से हो जाती हैं। लेकिन बादशाह क्रिमिनल नहीं है। वकीलों ने और समय देने की मांग की। आयोग अध्यक्ष ने हर दलील को खारिज कर दिया।
पंचकूला और जींद में बादशाह के खिलाफ 3 केस भी दर्ज
टटीरी सॉन्ग का सामाजिक संगठनों ने सॉन्ग का विरोध किया था। वीडियो में स्कूल ड्रेस पहनी लड़कियां स्कूल बैग फेंकती नजर आई और बस के ऊपर छात्राओं को खड़ा कर गाने के लिरिक्स जोड़े गए हैं, जिसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने समाज में गलत संदेश जाने का आरोप लगाया। पंचकूला और जींद में सिंगर बादशाह के खिलाफ अलग-अलग 3 केस भी दर्ज हुए थे। खाप पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं ने भी इस गाने को हरियाणवी संस्कृति के खिलाफ बताते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इसे असभ्य और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला बताया था। गाने में जींद रोडवेज की बस और नरवाना के सच्चा खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल का सीन दिखाया गया। विभाग का आरोप है कि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।