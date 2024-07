Hindi News हरियाणा किसान आएंगे और चले जाएंगे, आप हाईवे कैसे बंद कर सकते हैं; SC ने हरियाणा सरकार को क्यों फटकारा?

बार्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार सुप्रीम को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप हाईवे को बंद कैसे कर सकते हैं?

Fri, 12 Jul 2024