पुरस्कार राशि व करार की कमाई का एक-तिहाई हिस्सा दें खिलाड़ी : हरियाणा सरकार

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने राज्य के खिलाड़ियों ने लिए शुक्रवार को एक नया फरमान जारी किया है, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है।

दरअसल, राज्य सरकार ने सभी खिलाड़ियों से पेशेवर समारोह से मिलने वाली पुरस्कार राशि और विज्ञापनों से मिलने वाली रकम का एक-तिहाई हिस्सा राज्य खेल परिषद में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार द्वारा जारी 30 अप्रैल की इस अधिसूचना में कहा गया है कि खिलाड़ियों से लिया गया यह एक-तिहाई धन हरियाणा में खेल के और उभरती प्रतिभाओं के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा।

अशोक खेमका, प्रधान सचिव (खेल और युवा विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि खिलाड़ी उनके पेशेवर समारोहों और विज्ञापनों के करार से मिलने वाली रकम का एक-तिहाई हिस्सा हरियाणा राज्य खेल परिषद को देंगे और यह रकम हरियाणा में खेल के और उभरती प्रतिभाओं के विकास में इस्तेमाल की जाएगी।

खट्टर सरकार के इस कदम की कई खिलाड़ियों ने आलोचना की है और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई है।

ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने कहा, "मैंने अभी तक अधिसूचना नहीं देखी है, मुझे केवल मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से इसका पता चल रहा है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीट पहले से ही बहुत गरीब परिवारों से हैं।"

उन्होंने कहा, "सरकार को नीतियां बनानी चाहिए जो एथलीटों को प्रोत्साहित करें। मैंने दुनिया में कहीं और ऐसी नीति के बारे में नहीं सुना है। एथलीट को इस तरह के तनाव से दूर रहकर खुले दिमाग से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।"

भारत की महिला कुश्ती पहलवान गीता फोगाट ने एक टेलीविजन चैनल को दिए बयान में कहा, “यह नया नियम खिलाड़ियों का मजाक बना रहा है। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए तो ऐसा कोई नियम नहीं है, जो अन्य खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से अधिक कमाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी विज्ञापनों से बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन मुक्केबाजी, कबड्डी और कुश्ती के खिलाड़ी इतना नहीं कमाते हैं।”

गीता ने सरकार से सवालिया लहजे में कहा, “अगर हम अपनी कमाई का एक-तिहाई हिस्सा दे देंगे, तो यह हमारे लिए सही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या रह जाएगा?”