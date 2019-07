Video Viral : बच्ची ने की बारिश में रिपोर्टिंग, लूटी वाहवाही

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्ची बारिश में लाइव रिपोर्टिंग करती नजर आ रही है। 45 सेकंड के इस वीडियो में बच्ची भरे हुए बारिश के पानी में जाकर लोगों की समस्याओं को बताती है।

ये बच्ची हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर की रहने वाली है। इस बच्ची ने अपने इलाके के में जलभराव के ऊपर रिपोर्टिंग की है। बच्ची की वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। सबसे पहले ये वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर शेयर की गई। उसके बाद यह हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो गई है।

In Haryana school girl from #Kurukshetra is reporting live during rainfall from her neighbourhood about the water logging problem. I hope her voice will reach to the authorities @cmohry @mlkhattar .No doubt she has outsmarted all TV journalists in her stint ! pic.twitter.com/5QE82hjkQU