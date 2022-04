हरियाणा : पानीपत के पास ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत

पानीपत-रोहतक हाईवे पर शुक्रवार को एक कार और ट्रक में टक्कर लगने के बाद कार में आग लग गई। हादसे के बाद कार में सवार 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

चंडीगढ़ | भाषा Praveen Sharma Fri, 15 Apr 2022 05:17 PM

