मुठभेड़ के बाद 11 शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार और नकदी बरामद

हरियाणा के सोनीपत में सीआईए स्टाफ पुलिस को दिवाली की देर रात उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब जिले के एक गांव कुमासपुर में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में सात इनामी बदमाशों सहित 11 मोस्ट वांटेड अपराधी उसके हत्थे चढ़ गए। पुलिस को उनके पास से भारी मात्रा में अवैध अत्याधुनिक हथियार और 10 लाख 23 हजार रुपये भी बरामद हुए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार लोगों में कृष्ण उर्फ गाठा निवासी आहुलाना, पवन उर्फ पौना निवासी मदीना, नीटू उर्फ सिटा निवासी मदीना, दिनेश उर्फ पहलवान निवासी नाहरी, महिपाल उर्फ माल्हा निवासी जागसी, रविन्द्र उर्फ बोरी निवासी बलियाना, अमित उर्फ मोटा निवासी हरसाना कलां, प्रमोद उर्फ पम्मी निवासी हिसार, सुनील पुनिया निवासी बिचपडी, रविन्द्र उर्फ गोलू निवासी अलेवा जींद और पवन निवासी गढ़ी सांपला जिला रोहतक शामिल हैं।

संगीन अपराध में रहे हैं शामिल

बदमाशों से पूछताछ के दौरान पता लगा है कि वे हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती मांगने जैसी तीन दर्जन घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। वहीं, कृष्ण उर्फ गाठा, पवन उर्फ पौना, नीटू उर्फ सिटा, सुनील और महिपाल उर्फ माल्हा पर सोनीपत, रोहतक तथा दिल्ली पुलिस ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

राहगीरों को लूटने की बना रहे थे योजना

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा गोदारा ने बताया कि सीआईए-2 स्टाफ सोनीपत प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ बहालगढ़ की सीमा में मौजूद थे। इस बीच उन्हें सूत्रों से पता चला कि लगभग एक दर्जन बदमाश राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत अपनी टीम गठित कर रणनीति तैयार की और बदमाशों को घेरने का प्रयास किया।

मुठभेड़ में दो बदमाश हो गए घायल

उन्होंने बताया कि बदमाशों ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी से इसका जवाब देते हुए सभी बदमाशों को धर दबोचा। इस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए खानपुर पीजीआई अस्पताल भेज दिया गया है।

11 notorious criminals, including five carrying a reward of Rs 50,000 each on their head, arrested by CIA after encounter in Bahalgarh area of district Sonipat. Huge quantity of illegal weapons and Rs 10.23 lakh cash was also recovered from them. pic.twitter.com/CIvl9eWtMU