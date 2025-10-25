Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsStep Father Killed 3 Year Old Son By Punching
सौतेले पिता की हैवानियत! 3 साल के बच्चे की घूंसे मारकर की हत्या, झाड़ियों में फेंका शव

Sat, 25 Oct 2025 07:22 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ में एक सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम बच्चे की घूंसे मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने 6 दिन बाद बच्चे के शव को सेक्टर 58 इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में झाड़ियों से बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले प्रशांत के रूप में हुई है जो बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। प्रशांत सेक्टर 58 की एक कंपनी में मिस्त्री का काम करता है।

डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर घर से ले गया

बिहार की रहने वाली चांदनी ने बताया कि उसकी पहली शादी बिहार में ही राजू नामक युवक से हुई थी और शादी के बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन राजू उसके साथ शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था इसलिए शादी के कुछ साल बाद ही उसका तलाक हो गया। इसके बाद बाद परिवार के लोगों ने बिहार के रहने वाले प्रशांत के साथ मार्च 2025 में उसकी दूसरी शादी कर दी।

शादी के बाद से वो बल्लभगढ़ में ऊंचा गांव इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। चांदनी ने बताया कि 19 अक्टूबर की शाम को वह बाजार गई थी। जब वह कुछ देर बाद बाजार से वापस आई तो देखा कि उसके बेटे की हालात खराब थी। पूछने पर पति ने बताया कि उसने रॉकी को घूंसे मारे हैं, जिसके बाद प्रशांत बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर घर से बाहर लेकर चला गया। रात को साढ़े 9 बजे वह अकेला ही घर वापस आया। जब चांदनी ने उससे बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बच्चे को मैंने मार दिया और बच्चा पार्क में है।

पत्नी से की मारपीट, जान बचा कर भागी

जब चांदनी पार्क में गई तो बच्चा वहां नहीं मिला। इसके बाद प्रशांत ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वह जान बचाकर वहां से भाग गई और अपनी बहन के घर चली गई।उसने 20 अक्तूबर को बच्चे की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। 21 अक्तूबर को उसने बल्लभगढ़ पुलिस को मामले की शिकायत दी। 22 अक्तूबर को पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने चांदनी के पति प्रशांत राउंडअप करके पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस ने प्रशांत की निशानदेही पर बच्चे के शव को सेक्टर 58 में एक फैक्ट्री के पास झाड़ियों के अंदर से बरामद किया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

दूसरे का बच्चा था इसलिए पसंद नहीं था

जांच में सामने आया है कि प्रशांत बच्चे से खुश नहीं था क्योंकि यह बच्चा चांदनी के पहले पति का था। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी वजह से उस ने बच्चे के पेट में घूसे मार कर उसकी हत्या कर दी। अग्रसेन चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
old faridabad Faridabad News

