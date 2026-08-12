18 साल की उम्र में शुरू किया समुद्र का सफर, कहानी कैप्टन हेमंत कम्बोज की

कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने केवल 32 वर्ष की उम्र में शिप कैप्टन का सर्वोच्च पद हासिल कर लिया। यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण थी, लेकिन उनके सीखने का सफर यहीं नहीं रुका।

हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के समुद्रों पर जहाजों की कमान संभालने तक का सफर आसान नहीं था। लेकिन कैप्टन हेमंत कम्बोज ने यह साबित कर दिया कि अगर सीखने की चाह और आगे बढ़ने का जज़्बा हो, तो उम्र और परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं बनतीं। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने समुद्री करियर की शुरुआत की। कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने केवल 32 वर्ष की उम्र में शिप कैप्टन का सर्वोच्च पद हासिल कर लिया। यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण थी, लेकिन उनके सीखने का सफर यहीं नहीं रुका।

जब ऑनलाइन शिक्षा का दौर नहीं था, तब उन्होंने समुद्र में लंबी-लंबी तैनातियों के बीच पत्राचार के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस किया और इसके बाद 2009 में मुंबई विश्वविद्यालय से बी.एससी. (डिस्टिंक्शन) की डिग्री प्राप्त की। समुद्री जीवन के साथ-साथ उन्हें कैपिटल मार्केट में भी गहरी रुचि रही। वर्ष 2019 से वे सक्रिय रूप कर रहे हैं। और 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोबारा छात्र बनने का फैसला किया। आज 42 वर्ष की उम्र में वे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए कर रहे हैं। उनका मानना है कि व्यावहारिक अनुभव को अकादमिक ज्ञान के साथ जोड़ने से बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना आसान हो जाता है।

आज कैप्टन हेमंत कम्बोज एक साथ तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वे समुद्र में शिप कैप्टन के रूप में जहाजों का नेतृत्व करते हैं, टेक ग्रीन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक और स्टेकहोल्डर के रूप में व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही अपनी एमबीए की पढ़ाई भी पूरी लगन से जारी रखे हुए हैं।

उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। नई शुरुआत करने के लिए न उम्र मायने रखती है और न ही परिस्थितियां। यदि संकल्प मजबूत हो, तो जीवन का हर पड़ाव एक नए अवसर में बदला जा सकता है। कैप्टन हेमंत कम्बोज की यात्रा आज उन लाखों पेशेवरों के लिए प्रेरणा है, जो अपने करियर के बीच में भी खुद को बेहतर बनाने और नए सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं।